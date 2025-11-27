Mariel Zuñiga: El balance 2025 de industrias que construyen al país

Preocupa la caída de la construcción, la cancelación de contratos del nearshoring y que no se detone la construcción inmobiliaria ni de la vivienda, pero sobre todo la reducción de la inversión que denota incertidumbre.

Hay desconfianza de propios y extraños por el nuevo poder judicial y la creciente ola de inseguridad en gran parte de los estados del país, además de la revisión del TMEC, etc, entre otros factores internos y externos.

El PIB de la Construcción al 1er semestre nomás de este año cayó 1.1% y no se ve incremento ni de obra pública ni mucha en el lado privado, salvo en entidades activas como Nuevo León y alguno que otro proyecto en ciudades sede del mundial de Fútbol 2026.

La caída de la obra civil se contabilizó en 24.6% (reporte sectorial de BBVA al 1er semestre del 2025)

Además, precisa el reporte, “entre 2016 y 2025 se destinaron 8.7 billones de pesos a obra pública, concentrados en infraestructura energética. La inversión en transporte mostró una correlación positiva con la actividad constructora”.

Fuentes consultadas que son analistas y brokers del nearshoring afirmaron que desde que inició la expectativa sobre los cambios del poder judicial además de amenazas y luego aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos también han vivido modificaciones y cancelación anticipada de contratos del nearshoring.

Quizá esto no lo vivan en Nuevo León salvo por el frustrado anuncio de Tesla, pero en otras regiones el desempeño de parques y bodegas industriales camina, pero no con un “boom”.

No repuntan hipotecas

La colocación de hipotecas no se reestablece, también según éste informe ya la contracción llegaba al 9.2% en monto colocado muy afectado por la debilidad, como califica, los despidos y temor a perder el empleo así como los bajos ingreso del mercado laboral.

Y a esto se suma que continúan los incrementos de la vivienda en el país; pero no así los salarios.

De acuerdo con Sociedad Hipotecaria Federal y con el reporte de BBVA el incremento de la vivienda va en el orden del 8.4%. (en los últimos años este incremento ha sido de 9 a 10%)

Por cierto

Evidencian los asesores inmobiliarios

Recientemente también el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Karim Oviedo se refirió a que mientras el precio promedio de la vivienda en México es 1.7 millones de pesos vs la capacidad de compra del promedio de la población es de $200mil a $300 mil pesos.

¡Totalmente desfasado de lo que hay en el mercado!

Y de acuerdo al reporte de BBVA la demanda potencial de vivienda es de 7.5 millones de unidades principalmente en los segmentos tradicional (41.6%) y de interés social (35.2%) y citando al estudio: “reflejando que la mayor necesidad proviene de hogares de ingresos bajos y medios”.

El reporte sectorial precisa que el 52% de los créditos hipotecarios se colocan únicamente en zonas metropolitanas. Entonces aquí se observa cómo se contribuye al déficit sobre todo en ciudades, municipios y alcaldías que quedan rezagadas.

Nuevo presidente de ADI

Ya lo dijo el nuevo Presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) Bosco Quinzaños. El director general de Grupo Invertierra presentó la semana pasada los dos ejes de su mandato: la necesidad de garantizar condiciones que permitan concretar la inversión inmobiliaria anunciada este año, equivalente a 15,000 millones de dólares, y un llamado a fortalecer la competitividad mediante marcos normativos claros.

NL vs CDMX

Estará interesante abordar el crecimiento de la vivienda que en Nuevo León existe vs el de la capital donde es limitado. Aunque en ambas entidades la tramitología afecta en forma exorbitante.

PREGUNTA

¿Crees que la vivienda requiera un programa de “estímulos” para que se construya en todo el país?

