Nancy Moya: Felicidad Laboral ¿es posible? Parte 2

Mientras que la gran mayoría de las personas en Monterrey y en todo el mundo siguen pensando que ser feliz es imposible, con la psicología positiva hoy en día yo puedo medir de manera cuantitativa la felicidad, el compromiso, la resiliencia, las fortalezas de carácter y otros 15 reactivos más.

Estos cuestionarios son herramientas científicas que fueron creadas para que podamos obtener información cuantitativa que usamos para el diagnóstico y autoconocimiento de las personas, de las empresas, de las sociedades, etc. y por consiguiente, demostrar los retornos de inversión y facilitar la toma de decisiones en la intervención y el seguimiento.

En la columna anterior de hace 15 días, te compartí la primera parte de este tema de felicidad laboral, con la introducción de lo que es la felicidad de acuerdo con los estudios científicos de la APA (Asociación de Psicología Americana). Te recomiendo que vayas a buscarlo antes de avanzar con esta lectura, para que tengas todo el contexto completo de este proyecto: las ciencias de la felicidad.

Las personas que son felices ¡se les nota! Y las que no ¡se les nota más!

La psicología positiva fue creada como complemento de la psicología tradicional y su objetivo es estudiar los casos que ya son de éxito a nivel mundial. Durante siglos hemos cometido muchos errores como humanidad, pero ahora estamos del otro lado de la moneda: ya sabemos lo que sí funciona, lo que realmente es satisfacción plena sin importar el estatus, edad, condición, ni tiempo ni espacio.

Para explicarte lo que realmente es satisfacción (felicidad a largo plazo) usaré el modelo PERMA del Dr. Martin Seligman (por sus siglas en inglés):

(Positive emotions) Emociones positivas: hoy sabemos que, por cada pensamiento negativo, necesitamos 5 positivos para disminuir el efecto que el negativo haya causado en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu. ¿Cuántos pensamientos negativos llevas sólo en el día de hoy?

Emociones positivas: hoy sabemos que, por cada pensamiento negativo, necesitamos 5 positivos para disminuir el efecto que el negativo haya causado en el cuerpo, en la mente, en el alma y en el espíritu. ¿Cuántos pensamientos negativos llevas sólo en el día de hoy? (Engagement) Compromiso: aquellos que saben llevar su vida a buen puerto, serán capaces de valorar lo que realmente es crear legado. Y para eso es indispensable tener los valores, las virtudes y la determinación adecuada para hacerlo realidad y que no quede solo en buenas intenciones.

Compromiso: aquellos que saben llevar su vida a buen puerto, serán capaces de valorar lo que realmente es crear legado. Y para eso es indispensable tener los valores, las virtudes y la determinación adecuada para hacerlo realidad y que no quede solo en buenas intenciones. (Relations) Relaciones: es la parte medular del modelo PERMA porque es parte de la biología humana que hemos obtenido a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Es decir, las personas necesitamos convivir, confiar, crear proyectos, ser manada para sobrevivir más fácilmente, etc. Es por tal motivo que la depresión hoy está siendo un padecimiento tan complejo, porque estamos iendo en contra de esa biología. La recomendación es aprender a convivir en sociedad.

Relaciones: es la parte medular del modelo PERMA porque es parte de la biología humana que hemos obtenido a lo largo de nuestro proceso evolutivo. Es decir, las personas necesitamos convivir, confiar, crear proyectos, ser manada para sobrevivir más fácilmente, etc. Es por tal motivo que la depresión hoy está siendo un padecimiento tan complejo, porque estamos iendo en contra de esa biología. La recomendación es aprender a convivir en sociedad. (Meaning) Significado: el Dr. Ryan Niemiec asegura que no tendríamos ansiedad si las personas entendiéramos que todos tenemos las 24 fortalezas de carácter y que, en la medida que las usemos para nuestro propósito y sentido de vida, el porcentaje de gozo será mayor porque estaríamos trabajando en nuestro estado de flow, con niveles muy bajos estrés y frustración.

Significado: el Dr. Ryan Niemiec asegura que no tendríamos ansiedad si las personas entendiéramos que todos tenemos las 24 fortalezas de carácter y que, en la medida que las usemos para nuestro propósito y sentido de vida, el porcentaje de gozo será mayor porque estaríamos trabajando en nuestro estado de flow, con niveles muy bajos estrés y frustración. (Accomplishment) Logro: como parte de esa biología humana también nos gusta ganar, ser reconocidos, tener certidumbre y saber que vamos a trascender. Por eso el logro nos contribuye de manera directa a la dopamina de la satisfacción, y aunque esa meta haya sido difícil, el simple hecho de obtenerlo nos hace felices.

Recapitulando, la felicidad laboral es:

La capacidad de tener una relación de trabajo donde ambos sean felices.

Es decir, que la empresa tenga la cultura laboral positiva adecuada y efectiva para invitar al colaborador a que forme parte de su proyecto, y donde la persona ya tenga un nivel emocional adecuado para contribuir a que ambos puedan vivir en abundancia, salud y por lo tanto, satisfacción plena.

Con mi metodología de Empresas Felices (psicología positiva + PNL) logramos crear esa cultura en la empresa (consultoría) y orientar al colaborador para que, si no es feliz, eventualmente pueda serlo (capacitación.

Si quieres aprender más de estos proyectos, te invito a que seas parte de nuestra comunidad de líderes chingones que transforman su vida y la de los demás: https://nas.io/atrevete-a-ser-chingon

¿Te atreves a ser feliz y cambiar tu vida para siempre? #atreveteya

La autora es coach y escritora de empresas felices desde hace 20 años, fue reconocida por el Senado de la República como “Referente de Liderazgo LATAM 2025” y cuenta con 5 posgrados relacionados a la psicología positiva.