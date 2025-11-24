Miguel Moreno Tripp: 64,000 puntos (Parte II)

La semana pasada comentábamos acerca de qué hay en un índice. Si bien se plantearon las características generales, no se llegó a comentar el cómo se calcula, lo cual haremos a continuación. Para tal efecto, consideremos el método de Ponderación por capitalización.

Recordando, la ponderación por capitalización bursátil es la más común: el consabido Precio (P, de mercado) por cantidad de acciones (Q).

Si se visualiza la fórmula del cálculo es muy aparatosa. La descripción del cálculo la podemos simplificar a lo siguiente.

Primero, hay que decidir cuáles serán los constituyentes del índice de acuerdo con lo comentado -digamos que se decide sean 35 constituyentes.

Segundo, hay que calcular para cada uno de ellos su valor de capitalización: El precio de mercado por el número de acciones (considerando también lo mencionado). Tercero, una vez que se tiene el cálculo del valor de capitalización de cada acción, se suman dichos montos para obtener el valor de capitalización del índice.

Este monto de capitalización del índice del “día de hoy”, se divide entre el monto de capitalización del índice del “día anterior” con lo que pasan dos cosas. Primero como se están dividiendo pesos del “día de hoy” entre pesos del “día anterior”: se anulan trayendo como consecuencia que las unidades del índice son puntos, no pesos.

Lo segundo es que, sí los precios de las acciones subieron (asumiendo que no cambia el número de acciones, lo cual no es frecuente que suceda) entonces el numerador será mayor que el denominador con lo que “la bolsa subió”.

Si quedara igual (ha sucedido en un par de ocasiones) entonces “la bolsa no tuvo cambios” y si el monto de capitalización del “día de hoy” es menor al monto del día anterior, entonces “la bolsa bajó”. Así de simple. Se partió de un punto en el inicio (aunque hubo ajustes) y el resto es historia.

¿Por qué están entrecomillados el “día de hoy” y el “día de ayer”? Dicho en otras palabras ¿cada cuándo se calcula un índice? Cada vez que cambia el precio de una acción hace que cambie el valor de capitalización de esa acción y por tanto el valor de capitalización del índice. Es decir, se calcula constantemente, aunque al cálculo que se le da mayor relevancia es al cierre del día.

Hay productos financieros asociados a los índices, porque la teoría financiera nos dice que un índice que se busque sea representativo del mercado accionario, sirve de base para evaluar el desempeño de los administradores de portafolios.

Hay índices para aventar para arriba y por si fuera poco hay compañías que pueden hacer “índices de diseñador” especializados.

Si fuera el índice representativo del mercado accionario, en la teoría financiera se le asemeja a un “proxy” de El Mercado (en mayúscula porque es un concepto financiero). Este concepto nos dice que es toda posible alternativa de inversión.

Es muy difícil ganarle al mercado. Luego entonces ¿Por qué no mejor se invierte en las mismas acciones y en la misma proporción de su capitalización que un índice? Algo así, como si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso es precisamente lo que hacen los trackers y las sociedades de inversión indizadas y son un éxito. Es una excelente forma de invertir para su retiro y se lo agradecerá su yo del futuro.

Ps. Kafkiano. Pagar más impuestos por crear empleo del que, a su vez pagarían impuestos los nuevos empleados. Frenará, al menos, la creación de empleo. El mundo al revés, pero así lo quiso la gente al votar por quienes votaron.