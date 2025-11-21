Francisco J. Guzmán: El precio de la temporada, ponche caliente, mente fría

Diciembre emociona… y también aprieta la cartera. Entre aguinaldos, posadas, cenas, regalos y, para muchos, viajes, el dinero se mueve sí o sí.

En 2024, los comercios reportaron una derrama navideña enorme; suficiente para entender por qué esta temporada define el cierre de miles de hogares y negocios. La pregunta no es si vas a gastar, sino cómo hacerlo con mente fría para que enero no duela.

Tu mejor aliada este año es la inteligencia artificial (IA). Úsala para pedir resúmenes honestos de reseñas largas (pros y contras reales), para poner alertas de precio objetivo y para revisar ligas sospechosas antes de pagar.

Si el asistente te marca dominio raro, políticas confusas o textos mal escritos, “red flag”. Y antes de dar clic, cerciórate de quién es quién en los precios de Profeco: te da referencias claras para distinguir una oferta de un truco.

Con redes sociales aplica el “doble clic” mental. En temporada florecen las páginas clonadas y las ofertas imposibles. Condusef lo repite cada año: no compres por mensaje directo en redes sociales, no deposites a cuentas personales para apartar, escribe la dirección completa en el navegador y confirma las políticas de devolución. Si te presionan con “quedan 3” o “sólo hoy” y el descuento suena irreal, mejor no comprar. Y si algo sale mal, avisa de inmediato a tu banco.

El e-commerce híbrido ya es la norma. La mayoría investiga en línea y remata en tienda… o al revés. Aprovecha esa ventaja: compara en web y app, valida precio y existencia, y decide si te conviene recoger o recibir a domicilio. Si viste una promoción en la app, exige coherencia en la caja y guarda capturas, por si no se respeta.

Para la cena y el brindis, la estrategia importa más que la marca. Planea el menú y compra lo básico antes del 24 y del 31; el “súper exprés”, de última hora, cuesta nervios… y a veces más pesos. Compara precio por unidad (100g, 100ml o por porción) y dale oportunidad a marcas propias o tamaños medianos: suelen dar mejor valor. Los “packs navideños” con copas o vasos sólo convienen si sí los vas a usar; si no, pagas empaque bonito.

¿Viajas? Recuerda que en invierno sube la ocupación y también las compras por impulso en aeropuertos y terminales. Lo que puedas comprar fuera, hazlo con calma. Lleva una lista cerrada y compara antes: las soluciones de último minuto casi siempre traen prima de urgencia.

Tu banca móvil también juega en tu equipo. Antes del maratón Guadalupe–Reyes, define presupuestos por categoría, activa/pausa de tarjetas y usa la tarjeta digital para tus compras en línea. Ajusta tu monto transaccional del usuario (MTU) para poner un tope a las transferencias y reducir riesgos de fraude. Un buen candado a tiempo vale más que mil hubieras.

Cuando veas ofertones, piensa en precio honesto vs. promoción fantasma. El downsizing existe (menos contenido por el mismo precio), por eso conviene comparar por unidad y revisar historial cuando se pueda. Si compras en línea, guarda evidencia: captura de precio, condiciones y fecha. Si algo no se cumple, Profeco puede conciliar y su herramienta pública de precios te da contexto para reclamar. Comprar informado no mata la magia de la temporada; la protege.

Y no olvides que enero también existe. Reyes, cambios y devoluciones vienen en el paquete. Lee políticas de retorno antes de pagar y, si detectas costos ocultos o condiciones confusas, la Ley Federal de Protección al Consumidor te respalda: pide claridad total en precios y restricciones, y usa el Teléfono del Consumidor si necesitas ayuda. Comprar con método, no con culpa, es la diferencia entre disfrutar y arrepentirse.

La moraleja es sencilla: inteligencia artificial para informarte, redes para inspirarte, apps bancarias para blindarte. Gastar bien no es comprar lo más barato: es pagar el precio correcto por lo que te da valor, experiencias que sí usarás, regalos pensados y cenas que se disfrutan sin remordimientos. Si eliges con calma y te apoyas en datos, la Navidad trae momentos… no deudas.

El doctor Francisco Guzmán es profesor e investigador en el Tecnológico de Monterrey. Es profesor de tiempo completo de la escuela de negocios, en el departamento de Mercadotecnia y Análisis.

Contacto: paco.guzman@tec.mx