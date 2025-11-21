Edith González: La paradoja del silencio en tiempos ruidosos

Son las 7:30 de la mañana. Tomas el celular y, antes de que tu día empiece, ya estás rodeado de ruido: notificaciones, correos pendientes, chats por responder, mensajes en Slack o Teams, invitaciones a juntas que aparecen sin aviso. ¿A alguien le suena familiar?

Vivimos en una época donde nunca habíamos tenido tanta información, pero tampoco tan poca conexión humana. Hablamos más, escuchamos menos. Y en medio de esta sobrecarga, buscamos silencio; no como ausencia de sonido, sino como espacio mental para pensar, sentir y reconectar.

En tiempos de disrupción y cambios constantes, la conversación no es un accesorio; sino una herramienta de supervivencia organizacional. Porque esta transformación no solo es tecnológica, también es emocional. Podemos automatizar procesos, pero no podemos automatizar el cuidado, la confianza ni el sentido del propósito.

Las organizaciones no se transforman por procesos, sino por diálogos que regeneran el tejido emocional. Tres tipos de conversaciones sostienen la resiliencia: Diálogos de sentido: Ayudan a reconectar con el “para qué”; Diálogos de cuidado: Fortalecen vínculos y confianza y Diálogos de posibilidad: Abren futuro, generan esperanza y acción.

La pregunta no es si tu organización va a cambiar. La verdadera interrogante es: ¿quién va a liderar la conversación y el diálogo que lo hará posible?

Porque las empresas que integran tecnología, talento y cultura tienen tres veces más probabilidades de transformar su modelo de negocio. Sin embargo, solo el 35% de los colaboradores dicen sentirse preparados emocionalmente para ese cambio.

En esta era, el liderazgo deja de ser un rol jerárquico y se convierte en un acto de comunicación y de interacción real. Un líder resiliente domina tres capacidades: Escucha activa: No para responder, sino para comprender; Presencia emocional: Estar disponible, no solo presente y Coherencia lingüística: Lo que se dice, se hace y se siente están alineados.

No hay diálogo sin escucha. Y escuchar, aunque parezca pasivo, es un acto de liderazgo invisible pero determinante.

El lenguaje no solo describe la realidad, la crea. Cada interacción abre o cierra posibilidades. Por eso, en la era de la Inteligencia Artificial, la ventaja competitiva es profundamente humana y nos da la capacidad de conectar con otros desde el lenguaje, la escucha y la emoción.

En esta evolución la tecnología emerge no como un sustituto de la conexión humana, sino como una poderosa aliada. Al liberar nuestro tiempo de tareas repetitivas y automatizables, nos brinda la invaluable oportunidad de recuperar esos espacios de silencio y reflexión, permitiéndonos invertir nuestra energía en lo esencial:

Conversaciones profundas, escucha activa y una conexión genuina. Así, el futuro del liderazgo y de las organizaciones no solo dependerá de la tecnología que adoptemos, sino de nuestra capacidad para aprovecharla y cultivar un tejido humano más fuerte, donde el diálogo sea una semilla de transformación y propósito real.

Estamos en un momento histórico. La conversación con un verdadero diálogo de por medio es una ventaja competitiva. Quizá el porvenir no pertenezca a quienes más hablan, sino a quienes mejor sepan y aprendan a escuchar.

La autora es una apasionada del desarrollo humano y de acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación. Hoy lidera el área de Talento, Cultura & Marca en Banco BASE, donde impulsa iniciativas que ponen a las personas en el centro. Actualmente es Asociada e integrante del Comité de Contenido de ERIAC Capital Humano.

Contacto: contacto@eriac.com.mx