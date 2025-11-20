Ichak Adizes: El corazón del cambio, liderar con humanidad

No digo nada nuevo si digo que hay cambio. Lo hay en todo momento, en toda organización, en toda vida humana. Pero ¿qué significa realmente el cambio? Significa que algo nuevo está sucediendo, y cuando algo nuevo aparece, surgen los problemas.

La mayoría de las personas teme los problemas porque los percibe como algo negativo. Sin embargo, en chino, las palabras “problema” y “oportunidad” comparten el mismo símbolo. Por eso acuñé una nueva palabra: oporthreat. Cada evento nuevo puede ser una oportunidad o una amenaza. Tú decides.

Cada problema es, en realidad, una oportunidad para aprender. Y cuantos más problemas enfrentamos, más aprendemos, más maduramos. Los problemas nos mantienen vivos. Si no tienes problemas, preocúpate: probablemente estés muerto o, al menos, ya no estés creciendo.

No hay vida sin cambio. La vida misma es un proceso constante de transformación. Por eso, cuando una empresa me dice: “tenemos muchos problemas”, suelo responder: “felicitaciones, están vivos”.

El error más grande en la gestión moderna es pensar que los problemas deben desaparecer. Lo que debemos desarrollar es la capacidad de resolverlos de manera cada vez más constructiva.

Las universidades más prestigiosas del mundo enseñan a tomar decisiones, pero muy pocas enseñan a implementarlas. Y es en la implementación donde realmente empieza el liderazgo. Implementar una decisión es provocar un cambio; y cada cambio traerá consigo nuevos problemas.

Esa es la esencia de la vida organizacional: un ciclo permanente de decisiones, cambios y nuevos desafíos. Por eso, el liderazgo no consiste en evitar los conflictos, sino en saber navegar dentro de ellos.

Vivimos bajo la ilusión de que un buen equipo o una buena pareja no tienen conflictos. Eso es falso. El conflicto surge porque somos diferentes: pensamos distinto, sentimos distinto, queremos cosas distintas.

El conflicto no es el problema; lo destructivo es cómo lo manejamos. En mis décadas de trabajo con gobiernos y empresas, he visto organizaciones y países destruirse por no saber canalizar sus diferencias.

Permítanme dar un ejemplo: Yugoslavia y Suiza. Ambos países son multiculturales, multilingües y diversos. Sin embargo, uno colapsó en guerra y el otro prosperó. La diferencia está en su cultura: Suiza desarrolló una cultura de respeto mutuo. Yugoslavia, no.

En el noreste de México, particularmente en Nuevo León, el dinamismo industrial y la diversidad empresarial han convertido a la región en un laboratorio vivo de liderazgo. Aquí, donde conviven grandes corporativos globales con miles de pymes familiares, el reto no es solo crecer, sino hacerlo con cohesión y respeto mutuo. Las tensiones entre innovación tecnológica y sostenibilidad social, entre resultados inmediatos y visión de largo plazo, son palpables en Monterrey y su área metropolitana. El futuro de estas organizaciones dependerá menos de la fuerza de sus estructuras y más de la capacidad de sus líderes para construir culturas de confianza y colaboración.

El respeto mutuo transforma el conflicto en una fuerza creativa. Cuando respetamos las diferencias, aprendemos. Cuando las rechazamos, destruimos.

Aprendemos más de quienes piensan distinto que de quienes están de acuerdo con nosotros. Pero para que ese aprendizaje sea posible, debemos aceptar que la otra persona tiene el derecho de ser diferente.

Una organización saludable no es aquella sin conflictos, sino aquella donde los conflictos son constructivos. He descrito durante años que una organización saludable es aquella que es efectiva y eficiente, tanto en el corto como en el largo plazo.

Efectiva, porque satisface las necesidades reales de sus clientes. Eficiente, porque lo hace con el uso óptimo de los recursos. Y saludable en el largo plazo, porque se adapta al cambio sin perder su esencia.

Pero esos cuatro elementos —efectividad, eficiencia, corto y largo plazo— entran naturalmente en conflicto. Las tensiones entre resultados inmediatos y sostenibilidad futura, entre estructura y creatividad, entre disciplina y libertad, están siempre presentes. Por eso no existe un líder perfecto. Nadie puede equilibrar todas las funciones simultáneamente.

Lo que necesitamos no son líderes “todopoderosos”, sino equipos complementarios. Personas que se respeten, que comprendan sus diferencias y trabajen en armonía pese a ellas.

A lo largo de la historia, el poder ha cambiado de lugar. En los tiempos primitivos, mandaba el más fuerte. En la era agrícola, el que poseía más tierras o ganado. En la era industrial, el que sabía planificar, administrar y usar el cerebro.

Hoy, en la era digital, el poder ha migrado nuevamente: ahora pertenece a la información. La empresa de transporte más grande del mundo no tiene autos; se llama Uber. El hotel más grande del planeta no tiene habitaciones; se llama Airbnb. El valor ya no está en la posesión, sino en el conocimiento.

Pero viene una nueva transformación aún más profunda. Las máquinas ya no solo ejecutan, ahora piensan. La inteligencia artificial y la computación cuántica están desplazando nuestra capacidad racional. Si el cerebro está siendo reemplazado, ¿qué nos queda? Nos queda el corazón.

El futuro del liderazgo no estará definido por el poder ni por la inteligencia, sino por la capacidad de amar. Y cuando digo amor, no hablo de sentimentalismo. Hablo de crear confianza, respeto y sentido de comunidad.

Una empresa sin amor es una empresa sin alma. Y un país sin amor es un país condenado a fragmentarse. El reto de nuestra era no es ser más inteligentes, sino más humanos.

Estamos entrando en una etapa histórica en la que el éxito dependerá menos de la tecnología y más de la cultura. Los países y las organizaciones que desarrollen una cultura de confianza y respeto mutuo prosperarán. Los que sigan apostando por el control, la desconfianza y la arrogancia del conocimiento, desaparecerán.

La metodología que he desarrollado durante más de cincuenta años, el Sistema Sinergético y Simbiótico, busca precisamente eso: ayudar a las organizaciones a construir culturas saludables, donde la diversidad no se tema, sino que se aproveche. Donde el conflicto sea constructivo y el cambio sea bienvenido.

El futuro no pertenece a los más poderosos ni a los más inteligentes, sino a los más sabios. Y la sabiduría consiste en escuchar, aprender, respetar y cooperar.

El cambio no se detiene. La única pregunta es si lo enfrentaremos con miedo… o con amor.

-------------------------------------------

El autor es Consultor de gestión global, como fundador y director ejecutivo del Instituto Adizes, ha dedicado su carrera para ayudar a organizaciones a mejorar su desempeño y efectividad a través de la Metodología Adizes. www.Adizes.com