Domingo Salazar: Boom de IA mexicana exige políticas públicas claras

El ecosistema de startups de IA en México vibra con un potencial explosivo, atrayendo inversiones que podrían catapultar la nación hacia un liderazgo tecnológico regional.

En hubs como Monterrey y Guadalajara, emprendedores jóvenes desarrollan soluciones innovadoras, como aplicaciones de IA para diagnósticos médicos remotos en comunidades rurales, analizando síntomas vía smartphone y conectando pacientes con especialistas en segundos.

Recientes rondas de financiamiento, como las captadas por startups como Kavak o Bitso, superan los 100 millones de dólares, con fondos internacionales de Sequoia Capital apostando por herramientas educativas que personalizan aprendizaje para millones de estudiantes, adaptando contenidos a ritmos individuales y contextos culturales.

Este auge no surge de la nada: la pandemia aceleró la digitalización, revelando oportunidades en sectores subatendidos como salud y educación, donde la IA resuelve problemas locales con impacto global.

Reportes de Crunchbase muestran un incremento del 50 % en inversiones en startups mexicanas de IA en el último año, impulsado por el nearshoring que trae capital de EE. UU. Sin embargo, el crecimiento enfrenta barreras significativas.

La falta de talento especializado es un cuello de botella: con solo 20,000 ingenieros en IA graduados anualmente, según el Conacyt, muchas startups luchan por reclutar, llevando a una “fuga de cerebros” hacia mercados más maduros.

Políticas públicas claras son urgentes: incentivos fiscales para investigación y desarrollo, similares a los de Brasil, podrían multiplicar inversiones, pero reformas pendientes en el Congreso frenan el avance.

Hacia 2026, se proyecta un boom en colaboraciones híbridas entre startups y corporativos establecidos. Imagina una alianza entre una startup de IA y Pemex para optimizar exploración petrolera con algoritmos predictivos, reduciendo costos en un 20 % y minimizando impactos ambientales.

Esto no solo genera empleo –se estiman 100,000 puestos en tech para 2030–, sino que fortalece la soberanía tecnológica, reduciendo dependencia de importaciones.

En educación, startups como Platzi integran IA para cursos masivos, democratizando habilidades digitales en regiones marginadas.

Además, en el sector agropecuario, emergen iniciativas como las de startups en Chiapas que utilizan drones con IA para monitorear cultivos, prediciendo plagas y optimizando riegos, lo que podría aumentar la productividad en un 30 % en zonas vulnerables al cambio climático.

Reflexiona sobre la equidad: ¿pueden estas inversiones beneficiar a todo México, o se concentrarán en ciudades grandes? Políticas inclusivas, como fondos regionales para startups en el sur, son clave para evitar desigualdades.

El gobierno podría emular modelos como el de Singapur, con visados especiales para talento extranjero y subsidios para mujeres emprendedoras en IA, donde solo el 25 % de fundadoras son femeninas en México.

Iniciativas como el programa Mujeres en STEM del INEGI podrían expandirse, ofreciendo becas y mentorías para equilibrar el género en el ecosistema, fomentando diversidad que enriquece la innovación con perspectivas únicas.

Económicamente, este ecosistema podría agregar 50,000 millones de dólares al PIB, según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo, impulsando industrias como fintech y agrotech.

Desafíos regulatorios persisten: sin marcos claros para propiedad intelectual, startups arriesgan robos de ideas. Urge una ley federal de IA que proteja innovaciones mientras fomenta ética.

Por ejemplo, en ciberseguridad, startups mexicanas desarrollan sistemas de IA para detectar fraudes en transacciones bancarias, pero sin regulaciones robustas, enfrentan competencia desleal de gigantes extranjeros.

El nearshoring también trae desafíos laborales: con la llegada de empresas como Tesla a Nuevo León, se necesita capacitar mano de obra local en IA aplicada a manufactura, evitando que beneficios se queden en élites urbanas.

Otro aspecto crucial es la sostenibilidad ambiental. Startups de IA en México son pioneras en soluciones verdes, como algoritmos que optimizan el uso de energía en ciudades inteligentes, reduciendo emisiones en un 15 % en pruebas piloto en Ciudad de México.

Políticas públicas podrían incentivar esto con créditos fiscales para proyectos ecológicos, alineándose con metas globales como el Acuerdo de París.

Sin embargo, la burocracia actual dilata aprobaciones, desanimando inversores. Imagina un fondo nacional de IA verde, financiado por alianzas público-privadas, que impulse startups en energías renovables, como paneles solares inteligentes que predicen mantenimiento.

Piensa en tu rol: en una era donde las startups moldean economías, ¿inviertes en este movimiento o lo observas desde la distancia? Dialogar con conocedores del ecosistema podría desbloquear oportunidades para colaborar o invertir estratégicamente.

Debemos visualizar y capitalizar las historias de éxito que inspiran reflexión, mostrando cómo políticas sólidas convierten ideas en motores de crecimiento inclusivo y sostenible para un México innovador.

Finalmente, el futuro depende de acciones inmediatas: con el apoyo adecuado, México no solo competirá, sino liderará en IA latinoamericana, transformando desafíos en oportunidades para generaciones venideras.

El autor es Profesor Adjunto para la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey y Socio-Director de CITRILABS: Consultoría, Capacitación y Conferencias