Cesar Torres: Calidad que fluye en cada proceso: Cómo el RFID se convierte en aliado de Lean Manufacturing

En un entorno donde la eficiencia, la calidad y la velocidad definen la competitividad, las metodologías Lean Manufacturing siguen siendo pilares de la mejora continua, sin embargo, la industria moderna exige un nuevo componente: Tecnología que convierta los datos en acción en tiempo real. En este punto, el RFID (Radio Frequency Identification) se ha consolidado como el puente entre la filosofía Lean y la era de la industria 4.0.

Imagínese una planta en Nuevo León, donde decenas de operadores revisan manualmente cada lote antes de surtir una línea de producción. Un error en la etiqueta o en la secuencia puede detener el flujo, incrementar el inventario en proceso y generar tiempos de espera: Tres de los desperdicios más costosos para cualquier sistema Lean.

El RFID elimina esa vulnerabilidad al automatizar la trazabilidad y garantizar que el flujo de materiales ocurra sin fricciones, con precisión milimétrica y sin intervención manual. En esencia, esta tecnología lleva el pensamiento Lean al siguiente nivel, eliminando desperdicios asociados al manejo de información.

Las etiquetas electrónicas reemplazan los registros manuales, los lectores sustituyen los escaneos repetitivos y los datos fluyen directamente a los sistemas de gestión. De esta forma, se reducen las mudas de transporte, espera, movimientos innecesarios y errores por sobre procesamiento.

Un caso ejemplar es el de Cuprum Escaleras, empresa mexicana líder en la transformación y comercialización de productos derivados del aluminio, con presencia en más de 40 países y operaciones en Nuevo León. Como parte de su proyecto de digitalización de los procesos de surtimiento, la incorporación de tecnología RFID permitió reducir en un 98 % los errores de picking y disminuir en un 30 % los tiempos de ciclo, impulsando la eficiencia operativa y fortaleciendo la trazabilidad en toda la cadena de valor.

Además, este sistema coexiste de manera integrada con el ERP y con las herramientas de programación avanzada de la producción, lo que garantiza un flujo de información continuo y decisiones más precisas.

De forma sencilla, RFID funciona mediante etiquetas electrónicas colocadas en materiales o contenedores, que son leídas automáticamente al pasar por antenas. Esto elimina los escaneos manuales y permite conocer en tiempo real qué se mueve, en qué cantidad y hacia dónde, reduciendo errores humanos, agilizando procesos y mejorando la trazabilidad en toda la planta.Entre los principales beneficios de esta integración se encuentra la visualización en tiempo real de las desviaciones de proceso, lo que facilita la aplicación de herramientas como Andon digital y la medición del desempeño del almacén de materia prima. De esta manera, se logra un aumento de la productividad y se refuerzan los principios de Lean, combinando eficiencia con la velocidad y precisión que exige la industria actual.

Además, el RFID ayuda a cerrar la brecha entre la mejora continua y la digitalización. Las empresas pueden mapear sus flujos de valor (VSM) con datos reales, identificar cuellos de botella en segundos y establecer métricas de OEE (Overall Equipment Effectiveness) basadas en información viva. Esto convierte a la fábrica en un sistema capaz de aprender y corregir, acercándose a la visión de una operación autónoma y predictiva.

La implementación, sin embargo, no está exenta de retos. Tal como sucede en cualquier proyecto Lean, el éxito depende más de las personas que de la herramienta. Adoptar RFID implica rediseñar procesos, estandarizar rutinas y fortalecer la cultura de datos.

Cuando los equipos comprenden que la tecnología no reemplaza su juicio, sino que amplifica su capacidad para prevenir errores, el cambio se acelera y los beneficios se multiplican. Desde la óptica del negocio, el RFID es una inversión que genera retorno medible.

La reducción de scrap, retrabajos y horas hombre (Todos considerados desperdicios bajo la filosofía Lean) se traduce en ahorros directos. Además, la confiabilidad de la información fortalece la relación con los clientes al garantizar entregas puntuales, lotes trazables y auditorías más ágiles.

En el noreste de México y en la zona fronteriza con Texas, donde la manufactura automotriz y metalmecánica son motores económicos clave, la implementación de tecnologías avanzadas, como RFID, está marcando una nueva frontera para la excelencia operacional. Las plantas que integren Lean con estas soluciones tecnológicas no solo lograrán mayores niveles de eficiencia, sino que también construirán una ventaja competitiva difícil de igualar

Adoptar RFID es, en esencia, una extensión natural del pensamiento Lean: hacer más con menos, sin errores y con datos confiables. Es también un paso hacia la madurez digital que toda organización debe buscar si aspira a competir en un mercado global donde cada segundo y cada dato cuentan.

Como miembro del Comité de Excelencia Operacional de INDEX Nuevo León, he visto cómo las empresas de la región están avanzando en esta dirección. Desde el comité impulsamos proyectos de transformación digital que integran principios de mejora continua, sostenibilidad y automatización inteligente.

Porque la excelencia, al igual que la calidad, no se inspecciona: Se diseña, se mide y se mejora todos los días.

El autor es miembro del Comité de Excelencia Operativa de Index Nuevo Leó.