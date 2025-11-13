Fidel Salazar: Plan México, la voz empresarial y social se reúne en Nuevo León

A menos de dos meses de que concluya el año, la estrategia para impulsar el crecimiento económico de México en 2026 aún está en proceso de definición.

En este contexto, Nuevo León será sede de la Jornada por el Plan México: Inversión, Empleo e Infraestructura para el Crecimiento con Justicia, un encuentro que busca sumar voces e ideas para trazar la ruta del desarrollo.

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Nuevo León será la encargada, junto con legisladores federales, de abrir el diálogo entre el Estado, la iniciativa privada, los sectores productivos y la academia.

Entre los participantes destaca Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, quien ha promovido iniciativas en materia de infraestructura y bienestar social y ahora se suma a este espacio de discusión para escuchar y construir acuerdos.

Nuevo León concentra cerca del 7% del PIB nacional y se ha consolidado como uno de los motores industriales más importantes del país.

Su ubicación estratégica, a menos de 200 kilómetros de la frontera con Texas, lo convierte en epicentro del nearshoring, fenómeno que ha detonado inversiones récord en los últimos años.

La entidad cuenta con más de 250 parques industriales, 14 clústeres especializados y una infraestructura logística robusta que incluye el Puerto Colombia-Laredo, conexiones ferroviarias y una red carretera que enlaza con los principales corredores de Norteamérica.

Esta plataforma ha atraído a gigantes globales como Kia, Whirlpool, Ternium y Schneider Electric, consolidando cadenas de suministro para sectores estratégicos como automotriz, aeroespacial y tecnologías emergentes.

El ecosistema empresarial se fortalece con proyectos de alta tecnología, como el Green Data Center de Inteligencia Artificial, impulsado por alianzas con NVIDIA y empresas locales, que busca posicionar a la región como hub tecnológico de América Latina.

Programas como Nuevo León 4.0 y el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica integran universidades, centros de investigación y empresas para desarrollar soluciones en manufactura inteligente, biotecnología y tecnologías de la información.

La colaboración entre academia e industria es clave para sostener la competitividad en un entorno global que exige innovación constante.

La agenda de infraestructura en Nuevo León incluye proyectos estratégicos como nuevas líneas del Metro, carreteras interserranas, el Tren del Norte y obras hídricas como la Presa Libertad y el Acueducto El Cuchillo II.

Estas inversiones no solo buscan mejorar la movilidad y garantizar el abasto de agua, sino también preparar al estado para eventos globales como la Copa Mundial FIFA 2026, que tendrá a Monterrey como una de sus sedes.

El Diálogo Nacional del 14 de noviembre en la sede de la CMIC será una oportunidad para articular estas fortalezas con los objetivos del Plan México, que prioriza inversión, desarrollo industrial e infraestructura con justicia social.

Alcanzar un gran acuerdo nacional implica elevar la productividad, reducir desigualdades y garantizar bienestar para todas y todos. En ello radica la verdadera transformación económica.