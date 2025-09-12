Víctor Romero: ¿Cómo hacer un Podcast en 15 minutos?

Subí a la nube toda la información acerca de un tema (pdf, videos, textos) y en 15 minutos tuve en mis manos un video explicativo, un podcast y un resumen ejecutivo.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

En estos días utilicé NotebookLM, funciona muy similar a Google drive y chat GPT, te permite crear carpetas (a las que llamaré agentes) y en ellas subir diferentes tipos de archivos, la idea es que sean de un solo tema; en mi caso subí información de GBM (La presentación corporativa de Grupo Bursátil Mexicano) y documentos, fichas técnicas, videos y presentaciones de productos de ahorro y seguridad de GNP, en total 15 documentos en el agente (carpeta).

Notebook LM da la opción de generar un resumen en audio, un video, un blog y diferentes tipos de textos como un briefing (resumen con la información más importante), preguntas más frecuentes o bien una cronología. En mi caso generé un podcast y un resumen en video (lo pueden encontrar en mi cuenta de linkedin), literalmente, tardé 5 minutos en subir toda la información a la nube y 15 minutos en procesar el video y el podcast.

Notebook LM es una de muchas herramientas que pueden aportar valor como apoyo en diferentes áreas como marketing, ventas, recursos humanos en el área de capacitación, servicio al cliente (puede enlazarse con whatsapp businesss y con la información del agente (carpeta) dar respuestas a las preguntas de soporte.

¿Te gustaría elaborar presentaciones de power point en minutos? Con PopAI lo puedes hacer, con esta herramienta, puedes crear presentaciones de diferentes temas, acotar el número de filminas y puede sacarte de un apuro.

La herramienta más poderosa desde mi punto de vista, es la curiosidad, poder indagar qué alternativas y herramientas hay en la inteligencia artificial, probarlas y medirlas (utilizarlas en el día a día); alguna vez leí el libro “Semana laboral de 4 horas” de Tim Ferris, este libro se publicó en 2007 y ya sugería herramientas productivas para dejar la oficina y solo dedicarle 4 horas, con la inteligencia artificial, créanme que es mucho más fácil, con los objetivos claros, los procesos correctos y las herramientas de inteligencia artificial, es posible y mucho más rápido.

¿Usted ya utiliza inteligencia artificial?, ¿en qué la utiliza hasta el día de hoy?, un dato curioso publicado por la Harvard Business Review, es que el principal uso que se le da a GenAI es la terapia y acompañamiento, el segundo es organizar la vida y el tercero, encontrar propósito.

Hoy acompañé la escritura con un café espresso elaborado con un blend de granos colombianos, con sabor fuerte, acidez alta y muy aromático, faltó una galletita o un chocolate blanco.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, los mejores deseos al Canelo en su pelea que, por cierto, por primera vez se transmite en Netflix una pelea del canelo, veamos cómo funciona la plataforma con alta demanda.