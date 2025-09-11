Jesús Garza: El paquete económico 2026, más de lo mismo

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador Zamora, entregó esta semana al Congreso de la Unión el paquete económico 2026.

En materia de crecimiento económico se recortan las expectativas para este año (1 por ciento), pero mejoran para 2026 (2.3 por ciento).

Se estima un tipo de cambio más apreciado para ambos años (19.3 pesos por dólar para 2026) y una inflación de 3.8 por ciento para 2025 y de 3 por ciento para 2026.

La SHCP espera que la tasa de interés continúe su trayectoria descendiente y se ubique en 6 por ciento a finales de 2026.

Por el lado fiscal, se espera un deterioro para ambos años con un déficit esperado de 4.3 por ciento del PIB en 2025 y de 4.1 por ciento en 2026. En ambos años se estima un superávit fiscal primario.

Según la SHCP el deterioro de las cuentas fiscales se debería a menores ingresos petroleros. Sin embargo, para 2026 se estiman mayores ingresos no petroleros (+5.7 por ciento) debido al incremento del IEPS a refrescos, tabaco y video juegos violentos, medidas administrativas especiales, competitividad y desarrollo, y otras medidas.

Dentro de las medidas especiales se establecen que tres cuartas partes de las cuotas pagadas por el IPAB no sean deducibles, unificar la tasa de retención para las plataformas digitales de intermediación comercial, el requerimiento de recolectar y reportar el ISR y el IVA de todas las transacciones de las Fintechs, el incremento de la tasa impositiva para el ahorro (de 0.5 a 0.9 por ciento), entre otras modificaciones.

En materia de gasto público se mantiene sin muchos cambios priorizando las transferencias sociales como las pensiones, las cuales ya superan el gasto en salud, educación e infraestructura.

En proyectos prioritarios Pemex recibirá 247 mil millones de pesos, superando todos los proyectos de infraestructura. Cabe resaltar que no existe ningún proyecto prioritario de infraestructura para el estado de Nuevo León, ni en materia de movilidad ni de infraestructura hídrica. Finalmente, la SHCP estima una estabilización del endeudamiento nacional en 52.3 por ciento del PIB en el mediano plazo.

Así, el paquete económico 2026 parece muy optimista y no resuelve el problema de un elevado déficit fiscal, descuidando, además, el gasto público en infraestructura que es fundamental para mejorar el crecimiento potencial del país.

Por otro lado, se mantiene el incremento en el gasto social que ha sido fundamental para la popularidad del gobierno federal y que ya supera al gasto en salud, educación e infraestructura.

Además, se inyectan importantes recursos a Pemex, empresa que ha reportado pérdidas extraordinarias los últimos años, en un entorno donde el país requiere mayores inversiones en hospitales, escuelas, transporte público y obras de infraestructura en general.