Lucia Medina: Uno más uno es igual a tres

En esta complejidad actual en el mundo de los negocios, con temas disruptivos en el ámbito internacional, geopolítico, económico y también en lo ambiental por lo cual la sostenibilidad ha venido a sentar una base para el desarrollo equitativo para coadyuvar a la permanencia de las empresas.

Las dimensiones de sostenibilidad en las empresas las podemos medir bajo ciertos criterios bajo los lineamientos de distintos marcos normativos y con ello establecer y evaluar los objetivos de sostenibilidad de la empresa.

Los criterios Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG) son utilizados para evaluar el desempeño en tres áreas:

Ambiental. Este aspecto de la sostenibilidad implica la relación de la empresa con el medio ambiente, elemento fundamental con el compromiso de no comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer las necesidades actuales.

Esta dimensión implica minimizar los impactos ecológicos y promover el uso eficiente de los recursos, tales como el manejo del agua, de residuos, energías renovables, prácticas de economía circular.

Algunos de los subindicadores que lo miden son: emisión de gases efecto invernadero, consumo de agua y/o energía, uso de suelo en zonas de riesgo para la biodiversidad, entre otros.

Social. Esta dimensión se enfoca a la relación de la empresa con la comunidad y los diversos grupos de interés: colaboradores, clientes, comunidades, proveedores, etc. Se centra en el bienestar humano garantizando que los beneficios del progreso y el crecimiento de la empresa sean distribuidos con justicia. Este pilar de la sostenibilidad involucra los diferentes actores sociales para el bienestar. Algunos subindicadores que lo miden son la brecha salarial de género, horas de capacitación, accidentes laborales, políticas de gestión de la igualdad.

Gobernanza. Este pilar fundamental para el impulso de la sostenibilidad en la empresa involucra la ética, las políticas, los valores de la empresa y sus prácticas corporativas por medio de las cuales se dirigen, gestionan y se supervisan las estrategias sostenibles que promueve la transparencia que facilitan el cumplimiento de los objetivos sostenibles. Entre sus indicadores se encuentran la existencia de un consejo de administración u órgano de gobierno, políticas sobre administración de riesgos, estrategias de sostenibilidad, código de integridad y ética, entre otros.

De manera complementaria, los marcos normativos son directrices, estándares, criterios, leyes que regulan el comportamiento de las empresas a través de la divulgación de la información. Sobre sostenibilidad hay varios marcos normativos, entre ellos podemos mencionar a las Normas de Información Financiera sobre Sostenibilidad (NIS), los estándares GRI (Global Reporting Initiative), los Reportes Integrados Internacionales para Inversores, las Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (Sustainability Accounting Standards Board, SASB), Carbon Disclosure Project (CDP), Consejo Internacional de Informes Integrados (International Integrated Reporting Council, IIRC), y Carbon Disclosure Standards Board (CDSB) (Darnall, 2022).

Siendo los estándares Gri los más utilizados para preparar los informes de sostenibilidad, en los que se basan el 58% de ellos (Bose, 2020). Mientras que los reportes Integrados Internacionales para Inversionistas son utilizados para elaborar un 15% de los informes.

Aún y que la sostenibilidad ocasiona que la empresa enfrente desafíos significativos, es necesario abordar estas estrategias como una visión integral implicando las tres dimensiones vinculadas. Que a su vez involucra el uso de marcos normativos y metodológicos interdisciplinares adaptándolos a las realidades locales. Es fundamental avanzar en el logro de una sostenibilidad integral y duradera para asegurar un progreso verdaderamente responsable, inclusivo y respetuoso.