Graciela Muñoz: El Contador Público y su evolución en la historia

El Contador Público como profesión surge de la necesidad humana de registrar y controlar los recursos económicos y se remonta a miles de años atrás.

Desde la antigua Mesopotamia en donde ya se llevaban registros de bienes y de los intercambios comerciales, a la Edad Media donde los monjes llevaban registros más sofisticados de las finanzas de la Iglesia, pero fue en 1494 cuando Luca Pacioli sistematizó la partida doble, un principio fundamental hasta hoy, de la contabilidad moderna.

En el siglo XIX con la Revolución Industrial, dio lugar a la creación de empresas con mayor volumen de operación, y el contador público vio la necesidad de llevar más controles de costeo, y operaciones financieras; ya en el siglo XX con la globalización y crecimientos de los mercados financieros, se consolidó la figura del contador público como un verdadero gestor de la contabilidad, analista y revisor de la transparencia de las operaciones de una empresa.

En 1907 en México se otorgó el primer título de Contador de Comercio cambiando el título posteriormente a Contador Público. En 1923 se fundó la Asociación de Contadores quien más tarde en 1965 se consolida con la representación oficial de la profesión a nivel nacional como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

En ésta última etapa surge la implementación de normas contables nacionales con el nacimiento del CINIF, un organismo que marcó la profesionalización con Normas de Información Financieraen donde el contador evoluciona de ser un profesionista que dominaba principios básicos de registro, cálculos de impuestos y estados financieros elementales, a un profesionista con amplio conocimiento en auditoría financiera abarcando materias de legislación fiscal y mercantil mexicana.

Con la convergencia de las Normas de Información Financiera (NIF) con las Normas Internacionales (IFRS), la profesión contable trasciende la frontera con una visión de análisis a nivel internacional, desarrollando habilidades para convertirse en un asesor estratégico en materia fiscal, contable, financiera, de auditoría y de cumplimiento normativo.

A partir del 2002 con la era digital surge un contador público con necesidad de innovarse a través de la tecnología con la creación de la Firma Electrónica Avanzada (hoy e.firma) como herramienta de identificación digital y en 2005 con la implementación de la factura electrónica, surge el inicio formal de la tecnología aplicada a la fiscalización electrónica y, ya para 2010 con el surgimiento de diversas herramientas informáticas, así como la consolidación de la inteligencia artificial en los últimos años obligan al contador a desarrollar un enfoque estratégico perfilándose como un consultor en análisis de datos, presupuestos, evaluación de proyectos de inversión, gestor de negocios, que pueda además cumplir con transparencia y ética el debido cumplimiento de obligaciones tributarias.

En ésta evolución del contador público es fundamental considerar que las habilidades que se han tenido que desarrollar han sido sobre una base de estudio permanente y actualización que tanto las instituciones como los profesionistas han tenido que realizar en conjunto adaptándose a los cambios económicos del país, avances tecnológicos transformándose la profesión en el paso del tiempo.

Sin duda la llegada de la inteligencia artificial, ha sido una herramienta de apoyo en el ejercicio de la profesión simplificando algunas actividades del contador como los registros de las operaciones facilitando el análisis y la revisión de la información financiera pero también ha sido un medio determinante a través del cual, la autoridad fiscal lleva a cabo la fiscalización a los contribuyentes.

Aunado a la transformación que vivimos con la era digital alineada a la Cuarta Revolución Industrial la cual prioriza la digitalización, conectividad y análisis de datos en tiempo real surge el “Contador 4.0” que se refiere a contadores con habilidades digitales avanzadas relativas a manejo de contabilidad electrónica, automatización de procesos, uso de inteligencia artificial y herramientas en la nube.

Esto nos ha llevado a transformar la profesión contable en una profesión resiliente pero sobre todo con una capacidad de adaptabilidad, de innovación, de liderazgo y permanencia a lo largo de la historia del contador público mejorando las competencias y asumiendo roles de liderazgo, de acompañamiento, de asesoramiento en un contexto empresarial que cada día tiene más desafíos, mayor complejidad y exigencia de cumplimiento, así como mayor observancia de las autoridades fiscales con cambios constantes en el marco tributario de nuestro País.

Sin duda no podemos dejar de recalcar el papel que desempeña en la actualidad el contador público en el sector económico contribuyendo al desarrollo de las empresas como un “doctor” y por otro lado como un “gestor” de la recaudación fiscal.

En resumen la profesión contable es un factor vital para el funcionamiento del sector económico del país, tenemos un largo y emocionante camino de oportunidades que nos mantendrá mucho tiempo como asesores estratégicos indispensables para las organizaciones en un mundo globalizado y con enormes desafíos.

La autora es Síndico Regional Zona Noreste, asociada del ICPNL.

