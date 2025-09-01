Guillermo Godínez: Nos actualizaremos en el foro inmobiliario

El próximo 19 de septiembre se realizará aquí en Monterrey el 30 Foro Inmobiliario, que organiza la gente de AMPI Monterrey, presidida por Juan Manuel Escobedo Garza.

El tema del foro será Rompiendo Fronteras y es que como ellos bien dicen hoy en día existe una importante relocalización de empresas en el País que demandan espacios industriales, comerciales y residenciales.

Vendrán diferentes expositores que nos hablarán de la actual situación del sector y cuales son las perspectivas. También nos hablarán de cómo poder vender inmuebles en Estados Unidos y cómo saber redactar anuncios inmobiliarios con la ayuda de la inteligencia artificial.

Entre los stands hay dos que particularmente me llaman la atención y son el del Instituto Registral y Catastral de Nuevo León, que dirige José María Urrutia García y es que a partir de enero del año pasado es indispensable utilizar la alerta Registral y Catastral en cualquier acto jurídico que requiera la inscripción o notificación a este instituto.

Esto con el fin de prevenir la suplantación de personas, ya que el Registro envía un mensaje SMS al celular o correo electrónico del propietario del inmueble para avisarle que se está tratando de hacer alguna operación con su propiedad.

Este servicio tiene un costo de mil cien Pesos por cada propiedad que se posea. Por otro lado el Poder Judicial también estará presente para ofrecer información del Mecanismo de Medios Alternativos de Solución de Controversias, que es un procedimiento no judicial que busca a través del diálogo y la negociación la resolución de conflictos de manera pacífica.

Y el parecer están dándose muchos conflictos y fraudes inmobiliarios y más en el tema de las preventas al grado que la bancada panista en el Congreso del Estado, que coordina Carlos de la Fuente Flores anda viendo que se modifique el Código Penal del Estado para proteger mejor a los compradores de inmuebles en preventa.

Lo mismo que les he recomendado en otras de mis editoriales y hoy lo sugieren los panistas es que los compradores de propiedades y en especial departamentos no lo hagan a través de contratos u ofertas de compra, ya que los deja desamparados a los adquirientes a la hora de los fraudes con los que están haciendo la torre cuando no les salen bien las cuentas.

Como podemos ver va a estar muy interesante y provechoso el próximo foro que coincide con los 40 años de que tengamos al capitulo Monterrey de AMPI.

Enhorabuena para sus organizadores, Juan Manuel Escobedo y Lourdes Gómez García directora del Foro por este tipo de eventos que son de mucho beneficio para todos los brokers que nos dedicamos a este negocio.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El editorialista cuenta con más de 33 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembre de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).