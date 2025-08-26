Thomas Michael Hogg: From Wall Street to Y’all Street

La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) de Texas abrió oficialmente sus puertas en marzo de 2025, después de que la NYSE cambiara el nombre de su bolsa electrónica de Chicago y la trasladara a Dallas.

Desde entonces, varias empresas con sede en Texas se han unido como miembros fundadores o con doble cotización, entre ellas AT&T, Atlas Energy Solutions, Cinemark, DR Horton, Globe Life, Halliburton e Invitation Homes. La primera empresa en cotizar en la bolsa fue Trump Media & Technology Group.

El cambio de nombre de marzo puso a “NYSE Texas” en el registro. Esto destaca la fortaleza financiera del estado, incluyendo el primer puesto en creación de empleo, desarrollo económico y empleo en el sector financiero.

“Sepan que Texas es hoy el epicentro de los mercados financieros globales”, mencionó Lynn Martin, presidente de NYSE Group, hablando en el lanzamiento de NYSE Texas en el estadio AT&T el 20 de agosto.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció el lanzamiento de la nueva bolsa de valores en el estado de la Estrella Solitaria.

El anuncio se hizo durante un evento en el “AT&T stadium” en Arlington en el que Abbott hizo sonar la campana de cierre de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE).

“Gracias al tremendo éxito comercial de Texas, la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) se está instalando aquí, creciendo y consolidando su presencia en el estado de Texas”, declaró Abbott en un comunicado de prensa.

“Esta es la cuna de la economía y será la cuna de las bolsas financieras en el futuro”.

Seis empresas más con sede en Houston se han unido a la nueva bolsa de valores electrónica con sede en Dallas de la Bolsa de Valores de Nueva York en los últimos días.

Todos se unieron a NYSE Texas como miembros fundadores y mantienen sus cotizaciones principales en la NYSE. NRG Energy Inc. (NYSE: NRG) es una de las empresas clave con sede en Houston que se ha incorporado NYSE Texas.

La economía de Texas está en un período de auge, con un crecimiento del PIB, de la población y del empleo significativamente más rápido que el promedio nacional, impulsado por la migración nacional e internacional, un entorno favorable a los negocios y una diversificación más allá del petróleo y el gas hacia nuevos sectores como la tecnología y la manufactura.

Texas ha sido una economía estatal muy dinámica y robusta dentro de la principal economía del mundo y eso llama mucho la atención.

Con el creciente número de empresas que trasladan sus operaciones a Texas, prevemos un aumento de la competencia y la innovación.

Y con la proliferación de universidades locales en todo el estado, se espera que la reserva de talento siga creciendo y mejorando.