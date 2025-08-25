Guillermo Godínez: Anticipa para bajar tu hipoteca

Si tu eres de las personas que ya cuentan con una hipoteca y estás pagando las mensualidades lo más recomendable es que de vez en cuando le hagas aportaciones extras al capital para reducir el monto y que te salga menos cara.

Los especialistas en créditos o brokers hipotecarios señalan que si la edad de tu compromiso con el Banco es de 20 años y no hiciste pagos adelantados, al final de la vida de éste pagaste 2.4 veces el valor de lo que te prestaron.

En el caso de uno de 15 años terminas pagando 1.9 veces el monto que pediste al principio.

Y no es que te haya salido más cara la hipoteca que el valor de tu casa, ya que con el paso de los años, es decir 15 ó 20 tu inmueble ganó plusvalía y su valor aumentó durante todo este tiempo superando el costo de lo pagado de la hipoteca.

Pero si además de eso puedes ahorrarte un buen de dinero al adelantarle pagos a la misma, pues mucho mejor.

Si tienes algo de dinero que te sobre o planeaste ahorrar para hacer esta acción hay Bancos que te reciben cualquier suma o cantidad y hay otros que solamente reciben múltiplos del valor de tu mensualidad para hacer anticipos.

Durante los primeros años de vida de tu crédito es cuando los montos de los intereses son los más altos. Digamos que consideran la posibilidad de que les puedas pagar todo el crédito pronto y pues al principio es cuando aprovechan y se dejan “caer”.

Es de suma importancia que antes de que obtengas la hipoteca investigues las restricciones y flexibilidad que tiene el Banco para realizar adelantos.

Otra opción que existe para amortizar mas rápido tu crédito es utilizando el programa Apoyo Infonavit.

Este programa lo que hace es que las aportaciones patronales se aplican al capital de tu crédito hipotecario, en lugar de que se vayan a la subcuenta de vivienda.

Cuando haces pagos adelantados o utilizas el Apoyo Infonavit lo que logras es pagar tu crédito en menos tiempo o bajar el costo de las mensualidades.

No sabes lo sano que puede resultar que al principio de la vida del crédito le hagas aportaciones al capital, ya que los intereses subsecuentes se irán reduciendo desde un monto cada vez menor.

Trata, si puedes de no quedarte en la comodidad de estar pagando solamente la mensualidad que te señala el Banco y nada más!

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 33 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).