Paulo Cuéllar: Escenarios 2027: Nuevo León

Si avanza la propuesta en el Instituto Estatal Electoral para postular únicamente a candidatas mujeres en 16 municipios de Nuevo León que nunca han sido gobernados por una alcaldesa, habría un tsunami político devastador.

La alianza PRIAN, con Adrián de la Garza y que viene trabajando desde las elecciones del 2024, entraría en una crisis profunda que difícilmente sobreviviría. Este romance PRIAN se pactó solo para la gubernatura.

En ese sentido, y si el IEE acuerda la elegibilidad y postulación de mujeres, el PAN pondría a su propia candidata, de igual manera el PRI.

Este escenario, dispersaría el voto, lo que le daría más posibilidades de triunfo a MC y a Morena, partidos que están mejor posesionados que el albiazul y el tricolor, al menos aquí en la entidad.

Si se rechaza la iniciativa de postular mujeres por motivos de igualdad de género, el candidato indiscutible sería Adrián de la Garza con el respaldo de partidos satelitales como el PRD.

La posibilidad de que se sume Movimiento Ciudadano a esta alianza (MCPRIAN) existe, pero es difícil que se concrete debido a que el dirigente de MC, Baltazar Martínez ya dijo que con el PRI ni a las canicas.

Sin embargo, hay un puño de voluntades económicas y políticas que empujan un movimiento MCPRIAN-PRD, todos contra Morena.

Hay que destacar que todo indica que las elecciones del 2027 serán de alianzas, no de candidatos; difícilmente un partido político que decida postular un candidato o candidata tenga posibilidades de ganar.

Por eso, MC ha buscado construir su propia alianza primero con Morena que finalmente le dio la espalda y ahora busca seducir al PAN que mantiene una relación de amplio criterio con el PRI.

Si el PAN tendría que elegir entre el PRI y MC creo que optaría por el tricolor con quien ya implementaron el modelo de la alianza y les funcionó.

MC a penas a principios de año empezó a construir estructura territorial y es difícil que les alcance el tiempo para el 2027.

Por su parte Morena y sus aliados naturales PT y Verde buscan consolidar su bloque a través de la conformación de sus comités sectoriales.

Respecto a los nombres de los candidatos, en el PRIAN es Adrián de la Garza; si MC decide irse como el llanero solitario, puede ser Marina, Colosio o Martha Herrara, quien hasta hoy se perfila para la alcaldía de Monterrey, pero ella misma sabe que puede jugar la gubernatura.

Por Morena, es Tatiana Clouthier o Waldo Fernández. Hagan sus apuestas.

El autor es analista político y director de la agencia de inteligencia socio política Letras de Poder. También es profesor de la UANL y UDEM y Ex director fundador de Vértebra A.C.