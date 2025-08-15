Elsie Flores: Compensación inteligente: cómo la IA está redefiniendo el área de compensaciones y beneficios

El futuro de Recursos Humanos ya es una realidad. A medida que la inteligencia artificial (IA) avanza, los equipos de RR.HH. tienen una oportunidad única: transformar la forma en que trabajamos para aprovechar la IA como un aliado para optimizar la inversión en capital humano, crear estrategias personalizadas, sostenibles y centradas en la experiencia del colaborador.

En un entorno laboral retador, con el constante aumento de los costos laborales, la escasez de talento calificado y las expectativas de mayor productividad, personalización y equidad, la función de Compensaciones está obligada a evolucionar. Lo cual nos lleva a una pregunta clave ¿cómo podríamos aprovechar la IA como aliada estratégica para rediseñar los programas de compensación con un enfoque más humano e inteligente?

Aplicaciones actuales de IA en Compensaciones

Según un estudio de Mercer (2024), 60% de las organizaciones en México están explorando o ya implementan IA en al menos un proceso de talento, incluyendo compensaciones, beneficios o performance.

En México y particularmente en Monterrey, diversos sectores como manufactura, tecnología, consumo y servicios ya están aplicando IA en el área de Compensaciones y Beneficios. Las empresas están utilizando modelos de análisis que combinan datos históricos y demográficos para tener mayor certeza al definir incrementos, bonos o esquemas de incentivos.

Potenciales aplicaciones de IA en Compensaciones. Modelos de gobernanza de datos; Automatización de limpieza, integración y actualización de datos en tiempo real para monitorear métricas de rendimiento.

Dashboards de compensación; Análisis y simulación de escenarios referentes a equidad interna, productividad por colaborador, correlación de pago con resultados del negocio, entre otros.

Análisis predictivo; Proyección de rotación o posible fuga de talento por diversas razones (compensación, desarrollo, antigüedad, edad, etc.).

Personalización de beneficios; Recomendaciones personalizadas con IA según perfil, etapa de vida y necesidades del colaborador.

Esto no significa que la IA reemplace a los expertos de compensaciones. Al contrario: quienes dominan la función, conocen el negocio y aprenden a usar la IA como aliada, están generando un valor aún mayor. La clave está en usar esta tecnología con responsabilidad, creando un modelo de gobernanza que combine ética, centrado en las personas y visión de negocio.

La personalización como diferencial. En un entorno donde el 36% de los ejecutivos no cree que su modelo actual de talento sea sostenible (Mercer, 2024), la personalización se vuelve clave. Según el mismo estudio, el 46% de los empleados preferiría acceder a beneficios más flexibles antes que recibir un aumento salarial del 10%.

Aquí es donde la IA marca la diferencia para adoptar un mindset más proactivo y menos reactivo: permite ofrecer recompensas alineadas con el estilo de vida, necesidades y preferencias de cada persona, mejorando tanto el bienestar como la fidelización.

Gobernanza y futuro estratégico. El potencial de la IA es enorme, pero no está exento de riesgos. Modelos entrenados con datos sesgados pueden reproducir desigualdades. Por ello, es fundamental establecer políticas de ética, gobernanza y privacidad desde el inicio, con equipos legales, de TI y RR. HH. colaborando estrechamente.

La clave del éxito está en los datos: contar con información precisa, integrada y actualizada permite construir una base sólida para implementar soluciones de IA que impulsen la estrategia de recompensas.

Porque en la nueva era del trabajo, el futuro de las compensaciones no solo es digital, es humano, estratégico y cada vez más personalizado.

La es una profesional que integra su sólida formación en Ingeniería Industrial, Marketing y Finanzas con el fin de asesorar a organizaciones en la formulación de estrategias de alto impacto que optimizan la eficiencia operativa y promueven el desarrollo organizacional. Su visión y enfoque centrados en las personas la han consolidado como una líder fundamental para las organizaciones que buscan transformaciones profundas y sostenibles. Actualmente Asociada e integrante del Comité de Total Rewards de ERIAC Capital Humano.

