Guillermo Godínez: Más amenidades… más gastos!

Hoy en día la competencia entre los desarrolladores para ofrecer un proyecto inmobiliario más atractivo se ha “cimentado” en el hecho de ofrecer más, mejores y diferentes tipos de amenidades para que los futuros compradores caigan en sus encantos.

De principio suena muy “padre” el hecho de tener gimnasio, cowork, ludoteca, alberca, asadores, bar, terraza lounge, biblioteca, cineteca, salones para eventos, casa club, galería y hasta la membresía para un club de golf y un sin fin de amenidades que suenan atractivas y hasta presumibles con los amigos y la familia.

El problema al final del día es que entre más amenidades tenga el edificio más costo tendrá la cuota de mantenimiento y con el paso del tiempo en muchos casos empieza a haber una falta de pago de dichas cuotas y el edificio lo empieza a resentir y sufrir.

Otra parte son las historias de terror que ya se empiezan a vivir en los proyectos que ya están habitados y principalmente en la zona de la alberca y los asadores en la que padres o vecinos se pelean por la conducta de los hijos, que con la anuencia de que son “niños” los padres quieren tapar sus faltas de modales y agresiones a los demás y empiezan los problemas.

En el caso de los asadores ahora pasamos a problemas entre mayores que son situaciones mayores y “golpes” mayores. Los que los usan no los dejan limpios, no apagan sus carbones, dejan los basureros rebosando de basura y no hablemos de la música: la selección de ella y el volumen de ésta, por mencionar algunos.

Supe del caso de un fraccionamiento muy bonito al norte de la Ciudad que tenía una Casa Club con una excelente decoración y los vecinos decidieron vender los inmuebles porque eran demasiado caros o riesgosos para sus actividades o forma de divertirse.

En una ocasión tuve la oportunidad de asistir a la primer junta de vecinos de una torre de departamentos y después de 3 horas votaron porque toooooooodas las amenidades se cobraran, es decir el salón de eventos, la sala lounge, el gym y los asadores.

Todas esas amenidades que sonaron atractivas al principio cuando decidiste comprar en dicha torre de departamentos y que ibas a tener todos los días para tu uso ahora resulta que tendrán un costo adicional, además del pago de la cuota mensual de mantenimiento!

¡Decisión a votación por los vecinos!

Platicando con arquitectos que diseñan este tipo de proyectos señalan que la nueva tendencia es disminuir las amenidades por los problemas que se han vivido en los actuales y que hacen muy caro el mantenimiento del mismo.

Recuerda que además de pagar tu hipoteca mensualmente, también tendrás que pagar la cuota de mantenimiento y si los vecinos lo deciden en mayoría, pues tendrás que pagar por las amenidades que en un inicio eran gratis al momento de comprar tu departamento.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 33 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).