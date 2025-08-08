…Y por submercados lidera Valle Oriente el repunte en la ocupación

La firma consultora CBRE detalló que el submercado Valle Oriente se mantiene como el principal receptor de esta demanda, con poco más de 10 mil m2 y el 29 por ciento del espacio comercializado desde el inicio del año, seguido por los submercados de Santa María (22 por ciento) y Margáin–Gómez Morín (18 por ciento).

Explicó que un 67 por ciento de esta demanda, 24 mil m2, se registró en espacios acondicionados o amueblados, dejando el resto a las oficinas que se entregan en obra gris.

“La tasa de vacancia finalizó en 14.7 por ciento vacante sobre el inventario existente, por debajo del 17 por ciento del segundo trimestre del 2024. Esto representa 216 mil m2 que se encuentran vacantes y listos para ocuparse. Un 53 por ciento se comercializa en obra gris, dejando el resto de la disponibilidad a espacios que ya cuentan con algún grado de acondicionamiento”, comentó CBRE.

El submercado de Santa María concentra el 40 por ciento de la oferta existente, lo que se debe en parte a que es el que más ha crecido durante los últimos años, sumando más de 65 mil m2 nuevos desde mediados de 2022.