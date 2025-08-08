Víctor Romero: Lo que aún no conocemos en tecnología

Me sorprendió hace unos años saber que la humanidad, solo conoce el 5% de todas las posibilidades que pueden existir.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

¿Vieron ya la película de los pitufos?, pareciera que es una película para niños, pero en realidad, creo que es más para adultos.

En los últimos años se ha hablado de universos paralelos, dimensiones y en películas desde hace muchas décadas, se ha llamado ciencia ficción al poder acceder a diferentes dimensiones. Lo que plantea esta película es el acceso a diferentes dimensiones y realidades, curiosamente creo que así funciona la mente, ve diferentes realidades de una misma realidad; que al final, se convierte en una mera percepción.

¿Han utilizado alguna vez los lentes de realidad virtual (VR por sus siglas en inglés)?, es un buen ejemplo de lo que estamos platicando, está usted en un mismo sitio, viviendo dos realidades diferentes, la primera, sin lentes, probablemente en su habitación con cierta iluminación, decoración, ruidos y olores; una segunda realidad: lo que usted ve y escucha a través de sus lentes de VR.

La pregunta que me hago en muchas ocasiones es: ¿la tecnología podrá llevarnos a otros lugares, dimensiones y/o tiempos?, ¿Puede ser posible esto?, ¿cómo podría suceder esto en algún momento?

Bueno, hay más preguntas que respuestas en este aspecto sin embargo la tecnología sin el debido control ético y legal pudiese perder el control y darle un uso incorrecto; cosa que ya está sucediendo en algunas áreas de investigación.

¿Se puede usted imaginar qué pasaría si existiera la posibilidad de moverse de época a través del tiempo? O bien, si existen los universos paralelos, ¿poder entrar y salir de ellos?, ¿qué cambiaría en su vida si fuese esto posible?

Por lo pronto, lo único paralelo que hoy tenemos a nuestro alcance es la realidad virtual; por cierto, recuerdo haber leído una historia acerca de unos chicos que se conocieron en un concierto en el metaverso y que pasaron horas platicando; no como lo conocemos, sino a través de un par de avatars con mismos intereses. Terminaron a las 4 de la mañana, cada quien, en su habitación en ciudades diferentes, pero en un mismo lugar en un espacio virtual con unos avartars que los representaban.

Hoy acompañé la escritura con un café recién hecho, en Montemorelos, NL, preparado por unas hermanas católicas de la comunidad CAMSVI, definitivamente ¡sabe diferente!

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.