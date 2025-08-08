Aída Saray Guel: El algoritmo invisible: Cómo la opacidad digital amenaza el comercio electrónico en NL y en México

En el corazón del impulso industrial y tecnológico de México, Nuevo León ha abrazado la digitalización con entusiasmo, así que hoy por hoy el comercio electrónico, potenciado por plataformas nacionales y extranjeras, se presenta como una oportunidad para democratizar el acceso al mercado.

Sin embargo, tras esta promesa de inclusión, se esconde una infraestructura algorítmica que opera en las sombras, ya sea mediante sistemas automatizados de recomendación, fijación de precios, distribución publicitaria y clasificación de productos que no rinden cuentas ni revelan sus criterios.

Y aquí surge un cuestionamiento ¿Qué significa tener “algoritmos opacos”?

Aquí, básicamente me refiero a los sistemas que toman decisiones automatizadas sin transparencia, provocando que los consumidores no sepan por qué ven ciertos productos antes que otros, o que los vendedores ignoran por qué sus artículos desaparecen del radar de búsqueda, y si los pequeños comercios, en realidad se enfrentan a dinámicas injustas dictadas por una lógica que no pueden conocer ni disputar.

Pero ¿Qué riesgos sistémicos plantea toda esta opacidad?

En principio se pude hablar de una discriminación automatizada, es decir, productos hechos en ciertas regiones o por empresas pequeñas que pueden ser penalizados sin justificación racional.

Por otra parte, puede darse también una manipulación del comportamiento del consumidor, que ocurre cuando se prioriza la conversión sobre el bienestar, fomentando compras impulsivas y dependencias.

También, surge el debilitamiento de la confianza digital, que vendría siendo la falta de transparencia que erosiona la relación entre usuarios y plataformas, afectando el crecimiento sostenido del ecosistema.

Actualmente, México carece aún de una regulación clara que exija una explicación algorítmica o auditoría externa de estos sistemas.

En Nuevo León, donde se impulsa la innovación tecnológica, esta brecha normativa se convierte en una contradicción estructural, ya que fomentar la digitalización sin exigir transparencia es construir sobre cimientos inciertos, generando los siguientes efectos en algunos actores, por ejemplo:

Pymes invisibilizadas: La región, rica en emprendimiento, ha visto cómo pequeños negocios no pueden competir contra algoritmos que favorecen a quienes invierten más en publicidad o cumplen criterios desconocidos.

Centralización de beneficios: Plataformas con presencia nacional extraen valor sin reinvertir proporcionalmente en el ecosistema digital local.

Distorsión del mercado: Los precios y ofertas que se presentan no reflejan el valor real del producto, sino la estrategia algorítmica de maximización de clics.

Falta de rendición de cuentas: En casos como errores en la logística o perfiles bloqueados sin explicación, los afectados carecen de vías efectivas para apelar.

El marco que regula todo el comercio electrónico para ser más equitativo debe considerar los siguientes elementos: una Auditoría algorítmica obligatoria, tanto para plataformas como para herramientas publicitarias automatizadas y un Etiquetado transparente, para que los usuarios sepan cuándo un producto fue priorizado por criterios comerciales o automatizados.

Adicionalmente, sugiero que se promueva un fomento de plataformas éticas locales, a nivel país, Nuevo León podría liderar algunas iniciativas que prioricen lógica cooperativa y rendición de cuentas algorítmica.

Y finalmente, que sienten las bases de una Educación digital crítica, pues no basta con aprender a consumir en línea; sino que debemos entender cómo somos consumidos por el sistema.

La autora es Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) con Maestría en Derecho de la Empresa por la Universidad de Monterrey (UDEM). También es especialista en derecho del consumidor, con experiencia en la atención, asesoría y resolución de controversias en materia de protección al consumidor ante la PROFECO.