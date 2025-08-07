Jesús Garza: Recomendaciones neoliberales para México

México debería profundizar sus políticas de liberalización comercial, como la firma de tratados de libre comercio con economías de alto crecimiento, especialmente en la región de Asia-Pacífico.

Además, si México juega bien sus cartas, podría fortalecer el actual T-MEC para posicionarse como líder en “nearshoring” a medida que Estados Unidos se vuelve menos dependiente del comercio mundial.

A nivel interno, México debería liberalizar sectores económicos dominados por prácticas monopólicas para fomentar la competencia. Sectores más competitivos promueven la innovación y aumentan la oferta de bienes, lo que reduce los precios para los consumidores.

Se debe prestar especial atención a la apertura de los sectores de energía (incluidos petróleo y generación de electricidad), banca e industrias tecnológicas (telecomunicaciones, televisión y digital). La desregulación de Pemex y CFE podría reducir los costos energéticos con externalidades positivas para la economía.

Además, se deben simplificar los procesos de obtención de licencias comerciales para impulsar el emprendimiento.

Según los datos más recientes de Doing Business, México ha perdido posiciones debido a que iniciar un negocio se ha vuelto más difícil.

El sector energético está más controlado por el estado, lo que genera preocupaciones sobre la capacidad de satisfacer la demanda futura de energía. Permitir la participación del sector privado en el sector energético reduciría los precios, mejoraría la competitividad de la industria y atraería inversión extranjera directa.

Asimismo, el sistema bancario sigue siendo altamente concentrado, con siete bancos controlando más del 70% de la cuota de mercado, lo que resulta en altas tasas de interés y escasez de crédito.

Relajar el marco regulatorio para atraer nuevos bancos al sistema financiero aumentaría la disponibilidad de crédito y reduciría las tasas de interés de los préstamos. Muchas PYMES dependen de sus proveedores para financiamiento en lugar de intermediarios financieros debido a la baja competencia en el mercado.

En cuanto al estado de derecho, se deben implementar políticas para fortalecer la independencia del sistema judicial y generar confianza en los inversionistas.

Al mismo tiempo, se deben promover políticas para reducir la corrupción mediante una gobernanza transparente. También se deben implementar políticas para expandir la capacitación laboral en industrias de alta demanda.

El gobierno debería enfocarse en la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para preparar a los trabajadores para un mercado más calificado, fomentando el emprendimiento y la innovación.

Finalmente, las políticas económicas deben apoyar a las PYMES, que representan más del 70% de los empleos en la economía. Se deben promover incentivos fiscales, acceso a préstamos asequibles y asociaciones público-privadas.

El autor es director general de Soluciones Financieras GAMMA, CEO de Miri Capital LLC e investigador no residente de Baker Institute en la Universidad de Rice. Tiene un doctorado en Finanzas y maestría en Economía Financiera, ambas por la Universidad de Essex en el Reino Unido.