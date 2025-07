Rayo Rodríguez: ¿Las empresas IMMEX realmente necesitan un departamento de Comercio Exterior?

Desde 1960 cuando nace el Programa de Industrialización de la Frontera Norte, también conocido como Programa de Maquila, el cual en noviembre 1 de 2006 se transformó en el programa IMMEX; la evolución del comercio exterior ha sido muy dinámica, demandante y sobre todo ha requerido de personal especializado en las distintas áreas relacionadas con la operación y cumplimiento aduanero.

La industria IMMEX se ha especializado en la fabricación de partes y componentes al mismo ritmo que sus clientes, quienes en una competencia global buscan ser los mejores en innovación, calidad y precio, lo cual les ha demandado crecimiento de las áreas tecnológicas, financieras, administrativas, planeación, producción, ventas, compras, etcétera, siendo el departamento de Comercio Exterior en algunos casos considerado como un área de servicio o una vertiente del departamento de Logística.

La sobrerregulación en comercio exterior y fiscal en México y al ser un gobierno fiscalizador/recaudador más que facilitador, han hecho que muchas empresas cometan el error de no contar con un departamento de comercio exterior, lo cual les ha generado o les va a generar multas y cancelaciones de programas por incumplimientos, si agregamos la actual guerra comercial de EU contra China e imposición de tarifas arancelarias al mundo para combatir distintos frentes como fentanilo, migración, balanza comercial negativa, etcétera, deberían ser suficiente para que las empresas IMMEX analicen a su departamento de comercio exterior.

Es un error cuando se piensa que Comercio Exterior es solo Importar y Exportar, ya que esa actividad es una de las muchas que se tienen bajo responsabilidad cuando se administra un IMMEX, ya que trae como consecuencia en la mayoría de los casos programas paralelos y adicionales como el PROSEC, la Regla Octava, La Certificación IVA/IEPS, la Certificación OEA e incluso la Certificación CTPAT que aunque es de origen de EEUU, es aplicable a todo el mundo y en particular las empresas OEA en México cuentan con beneficios por un programa conjunto establecido entre ambos países.

Pensar entonces que el comercio exterior puede quedar en manos de personal sin experiencia, especialización y conocimientos en cumplimiento y operación aduanera de México, EEUU, Canadá y de otros países con los que la IMMEX o sus clientes tienen una relación comercial es un error estratégico y de planeación, pues el Agente Aduanal a quien se le mandata realizar las operaciones de Importación y Exportación no es el responsable de cumplimiento aduanero, su responsabilidad está acotada al despacho aduanero.

El comercio exterior tiene que ver con todas las áreas de la cadena de suministros, citaré algunos ejemplos:

Comercio Exterior debe involucrarse con el departamento de compras en la selección de proveedores para que además de seleccionar al de mejor precio y calidad del producto a comprar, se realice una evaluación del proveedor a nivel Compliance para determinar si este apoyará o no los programas y certificaciones de la IMMEX ya que así se agilizará el despacho aduanero (beneficios de CTPAT y OEA) y evitará el pago de impuestos y derechos cuando aplique (certificación IVA/IEPS y programa IMMEX), así definir el incoterm correcto. Lo mismo aplica para transportistas, Agentes Aduanales, Bodegas Externas, Proveedores de Submaquila, incluso clientes.

Comercio Exterior debe involucrarse con el departamento de logística para definir las rutas logísticas que además de rapidez en el traslado de las mercancías, permitan el evitar pagar impuestos en países terceros por donde cruza el material, lo anterior a través de estrategias INBOND, FTZ, BONDED WH, TRANSITOS, etcétera definiendo claramente el rol del Agente Aduanal, Broker, Transportistas, y Forwarders, además de contar con anticipación debida los documentos de embarque que permitan un despacho aduanero eficiente y en total cumplimiento aduanero/fiscal.

Comercio Exterior debe involucrarse con el departamento de ventas o comercial para definir incoterm, rutas logísticas, emisión de certificados de los tratados de libre comercio que tiene México con el mundo como el TMEC o USMCA, análisis de contenido regional, análisis de contenido laboral, análisis de lucha contra la trata de personas y explotación, etcétera, mismas que son reguladas por la Organización Mundial de Aduanas y otras exigidas por nuestro vecino y mayor socio comercial que es EEUU. La guerra comercial de EEUU contra China e imposición de tarifas arancelarias al mundo vuelven sumamente relevante estos puntos.

Comercio Exterior debe involucrarse con el departamento de finanzas para definir correctamente estrategias de devolución de IVA, aplicación correcta del valor agregado bajo un programa maquila, la aplicación correcta del IVA tasa cero o no IVA en las ventas de la IMMEX, el correcto y actualizado uso de leyendas de reglas fiscales y de comercio exterior en los CFDI emitidos por la IMMEX, la retención de IVA cuando aplique, el porcentaje de retorno si eres IMMEX y si eres IMMEX que importa productos SENSIBLE etcétera. El no cumplimiento o cumplimiento incorrecto es causal de multas, recargos y posibles cancelaciones de programas y certificaciones.

Así pues, al describir algunas de las responsabilidades del departamento de comercio exterior es claro que este no es un gasto, sino una inversión que es fácilmente medible y cuantificable de acuerdo con los beneficios obtenidos por la IMMEX y el pago de impuestos evitado de manera correcta y comprobable, por lo que si es realmente necesario un departamento de comercio exterior especializado y el tamaño del departamento deberá ser acorde a la empresa IMMEX, programas y certificaciones.

El autor es miembro del comité de Comercio Exterior de Index Nuevo León.