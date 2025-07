¿Y si una inteligencia artificial (IA) pudiera entrar a sitios web, buscar vuelos, comparar precios de productos, encontrar un restaurante con disponibilidad y hasta reservarlo por ti, todo mientras tú sigues con tu rutina?

Lanzado el 17 de julio, el nuevo ChatGPT Agent de OpenAI marca un salto en la evolución de los asistentes virtuales, ya no solo responden preguntas, ahora toman decisiones y ejecutan tareas por ti.

Durante la semana me dediqué a probar la herramienta más avanzada de ChatGPT y la vi avanzar paso a paso: desde vuelos y medicamentos hasta boletos de cine y reservaciones… el resultado no fue perfecto, pero sí impresionante.

Primero, le pedí ayuda para buscar un vuelo internacional, no solo encontró opciones con tarifas accesibles, también detectó que no había vuelos directos desde Monterrey y me sugirió salir desde Ciudad de México.

Luego probé algo más práctico: le pedí que buscara un medicamento en varias farmacias de la Ciudad para encontrar el mejor precio.

Me entregó un resumen puntual con los links a los sitios donde sí pudo entrar, e incluso me explicó que en algunos no pudo acceder porque requerían verificación humana.

Al final me propuso una alternativa genérica que costaba 50% menos lo que generó un ahorro en mi bolsillo.

Finalmente, intenté que realizara la compra de boletos de cine, y fue ahí donde salieron a la luz sus limitaciones y riesgos. Tardó más de 20 minutos en completar la tarea y, al requerir que yo iniciara sesión y aprobara el pago (preferí no ingresar mis datos), el proceso resultó más lento de lo que habría sido hacerlo directamente desde mi celular. Aun así, la prueba fue útil: el agente no es perfecto, pero su alcance ya es significativo.

OpenAI dejó claro que este modelo te pedirá autorización antes de ejecutar tareas como compras o correos electrónicos.

Pero eso no le quita mérito. Como dijo Kevin Weil, director de producto de OpenAI:

“Está lejos de ser perfecto. Pero si hace seis meses nos decían que esto sería posible, nos habríamos emocionado muchísimo”.

¿Cómo funciona ChatGPTAgent?

Este sistema combina tres componentes de OpenAI:

Operator : interactúa con sitios web.

: interactúa con sitios web. Deep Research : analiza información compleja.

: analiza información compleja. El motor base de ChatGPT: para conversar y razonar.

El agente trabaja con una computadora virtual que puede navegar, ejecutar tareas, consultar aplicaciones como Gmail, Google Calendar o Canva (si lo autorizas), y devolverte respuestas que no son solo texto: son acciones completas.

¿Qué puede hacer esta herramienta?

Con esta capacidad, puedes pedirle cosas como:

“Revisa mi calendario y hazme un resumen de las reuniones con clientes”.

“Busca un hotel cerca de (X) y sugiéreme outfits que encajen con el código de vestimenta”.

“Compra en línea todos los ingredientes necesarios para preparar unos chilaquiles”.

Y más allá de eso, es útil para:

Comparar precios de productos o servicios antes de comprar.

de productos o servicios antes de comprar. Planificar eventos con presupuesto definido , desde transporte hasta proveedores.

, desde transporte hasta proveedores. Optimizar tus finanzas personales : puedes cargarle tus movimientos y pedirle que identifique gastos innecesarios.

: puedes cargarle tus movimientos y pedirle que identifique gastos innecesarios. Hacer reservaciones

Generar reportes y presentaciones con datos financieros.

con datos financieros. Analizar el mercado

Automatizar tareas internas: revisar calendarios, compras, generar reportes en Google Sheets, etc.

Instrucciones claras, resultados útiles

No esperes que ChatGPT entienda todo a la primera si tu prompt es genérico, la respuesta será superficial. Pero si das contexto y detalle, puede ayudarte.

Ejemplo:

❌ “Ayúdame a ahorrar dinero.”

✅ “Eres un asesor financiero experto y necesito que me ayudes a crear un presupuesto mensual eficiente basado en un ingreso de [$X], con gastos fijos como pago de vivienda de [$], comida mensual de [$], transporte o movilización de [$] y seguro de [$], además de gastos variables como salidas a comer por [$], servicios por [$]. Mi objetivo es cubrir todos mis gastos, reducir lo innecesario y comenzar un fondo de emergencias; dame recomendaciones claras, proporciones ideales y tips prácticos para optimizar mis finanzas personales.”

Cuando el prompt está bien formulado, el agente no solo responde: analiza, estructura, prioriza y te da mejores resultados.

El nuevo agente de ChatGPT no está disponible de forma gratuita, para acceder a sus funciones, es necesario contar con una suscripción activa. La versión ChatGPT Plus tiene un costo de 20 dólares estadounidenses al mes e incluye hasta 40 interacciones mensuales con el agente.

Por otro lado, la versión ChatGPT Pro ofrece un acceso más amplio, con hasta 400 interacciones mensuales, por un precio de 200 dólares al mes.

⚠️ Advertencias reales:

Durante la presentación oficial de ChatGPT Agent, Casey Chu, uno de los ingenieros de producto de OpenAI, mencionó los riesgos de esta herramienta.

“Como sabemos, internet puede ser un lugar peligroso. Hay hackers, fraudes, intentos de phishing... y el Agent no es inmune a nada de eso.”

Uno de los escenarios que más preocupa, explicó, son los llamados “prompt injections”: sitios web que engañan al agente con instrucciones maliciosas disfrazadas de ayuda.

Por ejemplo: “Imagina que el Agent se encuentra con una página que le dice: ‘ingresa tu tarjeta de crédito aquí para completar la tarea’. Y como está entrenado para ser útil, puede creer que es una buena idea hacerlo.”

La empresa ha implementado capas de seguridad y entrenamientos para evitar esto, pero el riesgo existe, por eso, yo no le daría al Agent mi tarjeta de crédito, al menos no por ahora.

Más allá de las advertencias, aprender a usar herramientas de IA es hoy lo que en su momento fue saber manejar Excel o el internet: si no lo dominabas, estabas fuera del juego.

Actualmente, no saber cómo utilizar la IA para que compare precios, optimice tu presupuesto o ejecute tareas por ti, es una desventaja profesional y financiera real.