Rogelio Segovia: Música por dentro

The Intern (2015), película que en México se tituló Pasante de Moda, es una cinta de Nancy Meyers (Warner Bros) protagonizada por Robert De Niro y Anne Hathaway. La historia gira en torno a los problemas y la amistad que surgen entre Jules Osten (Hathaway) y Ben Whittaker (De Niro). Se conocen en About the Fit, la empresa de ropa que Jules dirige y de la cual es fundadora.

A pesar de haberse estrenado hace ya diez años, su temática laboral sigue igual de vigente hoy en día y, aunque es una comedia ligera, ofrece varios ejemplos de procesos de gestión de talento y construcción de equipos de alto desempeño.

Identifiquemos algunas historias que surgen en la relación entre Osten y Whittaker:

1. Edadismo. Ben Whittaker, de 70 años, intenta prolongar su vida laboral por motivos de bienestar emocional (salud ocupacional, soledad, falta de productividad).

2. Obsolescencia laboral. El propio Whittaker se esfuerza por adquirir nuevas habilidades tecnológicas (upskilling).”Aún tengo música por dentro”, expresa Ben en su video de entrevista para la posición de pasante en About the Fit, una plataforma digital dedicada al mundo de la moda.

3. Emprendimiento. Jules Osten busca llevar a cabo una transición en su startup: convertirla de empresa emergente a compañía formal en crecimiento, y ella, de emprendedora a CEO con visión y estrategia (para evitar lo que les pasó a fundadores de otras startups en la vida real, como Quibi, Uber y WeWork, por mencionar algunos).

4. Plan Individual de Desarrollo. Osten y otros personajes empiezan a desarrollar —a veces de forma intuitiva y azarosa— un plan de desarrollo personal, con experiencias críticas (70 %) y mentoría (20 %) del propio Whittaker.

5. Balance vida-trabajo. Por definición, Jules Osten representa todo lo contrario al balance vida-trabajo. Come mal, duerme mal, no tiene tiempo para ella ni para su familia.

6. Equipo de alto desempeño. Una vez que Osten y Whittaker comprenden y aceptan sus fortalezas y debilidades —o, dicho de otra forma, se legitiman mutuamente— logran construir un equipo de alto desempeño más allá de sus creencias o valores personales. Tienen un objetivo en común.

Ben: —Estoy aquí para aprender de tu mundo y para ayudar, así que…

Jules: —Ok, entonces sufrirás conmigo.

Ben: —Genial, estoy emocionado.

7. Disciplina. Ben Whittaker ofrece el mejor ejemplo de la receta para la palabra “éxito”: método y constancia. Una rutina exitosa puede llegar a ser rigurosa, pero nada imposible.

8. Toma de decisiones efectivas y pasión por lo que haces. Así como no podemos tomar a Osten como ejemplo de balance de vida, debemos resaltar —y en mayúsculas— la pasión y la efectividad en su toma de decisiones como fundadora de About the Fit.

9. No-Cultura. Si aún no crees que la cultura organizacional como tal “no existe”, solo vuelve a mirar la película. Personas de diferentes contextos, con distintas creencias, valores y formas de actuar logran alinear sus habilidades y competencias, bajo un marco normativo, para alcanzar los objetivos que se proponen.

Insisto, a pesar de ser una película con algunos años encima y creada en un entorno prepandemia y pre-ChatGPT, sigue siendo una importante fuente de ejemplos de gestión y liderazgo. Incluso, en muchas de mis clases pido a mis alumnos que vean la película (o que la vuelvan a ver, pero con otros ojos) para descubrir más historias de gestión de talento, diversidad e inclusión, estrategia y dirección de negocios.

La película es una invitación a reflexionar sobre cómo gestionamos el talento y lideramos en nuestros propios entornos. Por cierto, ¿alcanzas a ver alguna historia adicional?

El autor es Doctor en Filosofía, fundador de Human Leader, Socio-Director de Think Talent, y Profesor de Cátedra del ITESM.

Contacto: rogelio.segovia@thinktalent.mx