Víctor Romero: La urgencia de crear tecnología en México

En un mercado en donde no solo la mano de obra calificada se requiere para generar ingresos y por lo tanto riqueza en un país; es necesario dar el salto a innovar y fabricar tecnología.

En los últimos años, en México, he leído algunas noticas acerca de recortes presupuestales en diferentes instituciones gubernamentales de investigación, recorte en becas, etc. Estados Unidos invirtió en 2024 en investigación y desarrollo más de 760,000 millones de dólares, China cerca de los 620,000 millones de dólares, según datos de WIPO (World Intellectual Propety Organization). En México según la cámara de diputados se asignó un presupuesto de 3,075 millones de dólares, suena mucho dinero, pero es apenas el 5% de lo que destinó nuestro país vecino.

Hace un par de años, tuve una idea de aplicación para la industria de logística, sin embargo, para que se posicione una app, requiere mucha inversión para que genere una masa crítica y tampoco hay tantos inversionistas ángeles que estén dispuestos a hacer una apuesta en este tipo de proyectos; es por ello que las empresas de tecnología que se están formando en México, se perfilan desde su constitución para trasladarse a Estados Unidos en algún momento del tiempo.

En una charla que tuve con un amigo, me compartió que las empresas de tecnología China utilizan el 996, por supuesto que no sabía a qué se refería y me respondió: trabajan de 9am a 9pm 6 días de la semana, definitivamente me hace todo el sentido, ellos ganan mercado también aprovechando el uso del tiempo.

Recuerdo que cuando estaba en secundaria, ya hace muchos años, se hacía un concurso de innovación y todas las escuelas del país estaba obligadas a participar; por lo tanto, también todos como alumnos participábamos en equipo. Al final, fue una manera de promover la creatividad e innovación, por cierto, en la preparatoria, también había una materia en donde el proyecto final, era crear una innovación.

Muchos somos usuarios de la tecnología, pero yo considero que lo más importante es también generarla y desarrollarla en México. Talento hay y mucho, pero se requiere que participemos todos; la iniciativa privada, el gobierno y las escuelas.

En el CES (Consumer electronic show) que se llevó a cabo a inicio de año en Las Vegas, NV, hay un pabellón enfocado en promover la innovación; el Eureka Park es un espacio en donde presentan emprendedores de todo el mundo y la dinámica es muy peculiar, yo me divertí mucho y le dediqué todo un día a este espacio.

Hoy acompañé la escritura con un café americano elaborado con granos Colombianos, aromático, tostado intenso y acidez media, este café es mi favorito, es un muy buenos días cada mañana en cuanto me lo estoy tomando.

