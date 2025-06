Laura De Rosa: ¿Y a mí qué me importa la guerra entre Israel e Irán?

¿Y a mí qué me importa la guerra entre Israel e Irán?

Una de las frases más peligrosas hoy es: “eso no me afecta”.

Porque lo que empieza con drones y misiles en Medio Oriente termina afectando el precio del pan, el costo del dólar o la seguridad de tus hijos.

Hace unos días, Israel inició una ofensiva aérea para socavar el peligroso programa nuclear del Régimen Teocrático de Irán. Irán respondió con misiles balísticos a poblaciones civiles, y desde entonces, ambos países han intensificado ataques.

El mensaje es claro: Irán ya no pelea solo con milicias proxy. La guerra se ha formalizado. Y el mundo está en vilo.

¿Qué tiene que ver esto con tu bolsillo?

Todo.

Irán controla el estrecho de Ormuz, paso del 20% del petróleo global. Un conflicto ahí dispara el precio del crudo, encarece transporte, producción y —sí— el supermercado.

Y cada misil lanzado eleva el riesgo geopolítico: bolsas caen, monedas emergentes se deprecian, capitales huyen.

¿Y la guerra de narrativas?

Esto no es solo fuego cruzado. Es una batalla por percepciones.

Irán lanza misiles, pero también mensajes: se vende como líder de la “resistencia” contra Occidente a quienes nos cataloga como “infieles” y justifica sus ataques “por Gaza” entre otras causas

Israel, por su parte, defiende su existencia y busca impedir que un enemigo declarado adquiera capacidad para fabricar múltiples bombas nucleares.

Y ahí entra el ciudadano común. Porque las ideas también se venden en redes, aulas y medios. Si no estás informado, repites lo que suena “correcto” sin entender que lo que está en juego no es un conflicto entre dos países, sino el equilibrio del orden internacional.

¿Puede escalar esto en una guerra total?

Sí.

Hoy no se libran las guerras solo con botas en el terreno, sino con alianzas entre países con capacidad nuclear, misiles exoatmosféricos ciberataques, inflación, sabotajes tecnológicos y disrupciones globales.

Una escalada cambiaría alianzas. China y Rusia aprovecharían para avanzar sus agendas. EEUU no puede dejar a Israel solo. Y Europa, paralizada, apenas reacciona. – Pero bien que le conviene lo que está haciendo Israel ante años y años de temor y de negociaciones infructuosas con Irán-

¿Qué hacemos desde acá?

No hay recetas mágicas, pero sí decisiones conscientes.

Desde tu empresa, tu familia o tus finanzas, el mundo que viene será más volátil, incierto y complejo. Si no estás preparado, pagarás el precio.

En San Pedro Garza García y Monterrey, muchas familias ya están invirtiendo en educación internacional, blindaje jurídico y modelos de negocio resilientes. ¿Por qué? Porque saben que lo que pasa en el mundo, y ahora entre Israel e Irán no es lejano: ya está aquí.

Así que la próxima vez que escuches “otra guerra en Medio Oriente”, no pienses “eso no me afecta”.

Piensa: ¿cómo me preparo para un mundo donde las reglas cambian a la velocidad de un dron o de un misil?

Laura De Rosa es internacionalista, escritora, conferencista y consultora para empresarios e inversionistas en análisis de data y gestión de riesgos geopolíticos. También es especialista en consultoría política y gestión de gobierno,

Básicamente explica el mundo para quienes toman decisiones.

Síguela en redes sociales: @LauraDeRosaMart.