Marco Pérez: Tropieza la recaudación en abril, el ISR cae 17.1%

Sin duda alguna, el manejo de los datos “oficiales” en materia económica, y en particular de las finanzas públicas, puede ser abordado desde diferentes ópticas, y es normal que el Gobierno, como en las fotos, busque siempre presentar su mejor perfil, y presenta los datos que lo hacen ver mejor, y tal es el caso de la información con relación a los ingreso presupuestales, y en particular, los ingresos tributarios al mes de Abril.

Lo primero que es importante comentar, es que la recaudación que se va obteniendo cada mes, Hacienda la compara contra la recaudación obtenida en el mismo periodo del año pasado, y determina así la tasa de crecimiento de la variable en cuestión, que por cierto la presenta ya en términos “reales” es decir, deduciendo el crecimiento en los precios, para lo cual se deflacta el crecimiento nominal utilizando el índice de precios implícito del PIB, índice que por cierto NO publica el INEGI ni en base mensual ni trimestral, y se puede deducir al comparar los crecimientos reales y nominales de las variables a los que lo aplica, y tampoco lo reporta periódicamente en sus comunicados de prensa.

Es un verdadero “conejo” dentro del sombrero de un mago, y ya en años anteriores lo ha usado para “inflar” artificialmente el crecimiento real del PIB.

Bueno, pues comparando primero los crecimientos reales de la recaudación, solo en el mes de Abril, medidos contra la recaudación obtenida el año pasado, los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, consignan que la recaudación de impuestos cayó 8.2% en términos reales, mientras que la recaudación del ISR, principal impuesto dentro de los ingresos tributarios, cayó en 17.1% en términos reales, caída nada menor que rompe con los crecimientos reportados en los primeros tres meses del año.

Sin embargo, las notas de prensa que difundió la Secretaría de Hacienda, NO hicieron referencia a este crecimiento negativo registrado en el mes de Abril, sino que se refirieron a la recaudación ACUMULADA en el periodo de enero a abril, ya que aún se refleja un crecimiento positivo de 9.1% en la recaudación del ISR.

Como sabemos, el SAT inició el año con un programa de fiscalización muy agresivo para los grandes contribuyentes, entre otros temas con los precios de transferencia entre partes relacionadas, y gracias a esto estaba reportando crecimientos reales en la recaudación muy elevados, que eran festejados por las autoridades, a quienes se les advertía que con la economía sin crecimiento, la recaudación de impuestos no iba a ajustarse a las proyecciones que habían hecho, y que era muy probable que tuvieran minusvalías en la recaudación de impuestos.

Bueno, pues parece que la fiesta ya terminó, y ya no habrá más crecimientos reales importantes en los ocho meses restantes del año.

Sin embargo, si bien es ilustrativo conocer cómo va evolucionando la recaudación con relación a lo recaudado el año pasado, es más importante aún comparar la recaudación contra las proyecciones de ingresos que se incluyeron en la Ley de Ingresos de la Federación para este año, ya que ese nivel de ingresos esperado, se dio por cierto, y en base a esas estimaciones, se etiquetó el gasto contenido en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

A este respecto, la autoridad publica la calendarización mensual de ingresos y de gastos, de tal suerte que se puede ir comparando si los niveles de recaudación que se están obteniendo, se están cumpliendo o no.

A este respecto, a pesar de que la recaudación de impuestos cumulada al mes de abril, viene creciendo al 10.1% en términos reales, y la del ISR en 9.5% real, la recaudación total está solo 3% arriba de lo proyectado mientras que la recaudación del ISR está 3.5% y bajando, con la nueva tendencia registrada en Abril.

Otro resultado más como el registrado en Abril, donde la recaudación de ISR fue más de $40 mil millones de pesos inferior a la registrada el año pasado, y se tendrían menos ingresos a los proyectados. Es decir, nada que celebrar, y sí mucho de qué preocuparse.

Si no se obtiene la recaudación contemplada en LIF, no habrá recursos propios suficientes para sufragar el gasto, y el déficit y el endeudamiento serán mayores, ya que la opción de apretar aún más el gasto, no luce muy probable que se implemente.