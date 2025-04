Víctor Romero: Tecnología, las empresas más ricas del planeta

Nvidia, Microsoft, Amazon y Alphabet (Google), en ese orden, son las empresas con mayor valor en su capitalización bursátil, es decir, en base al valor de sus acciones, son las más ricas del planeta.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos el día de hoy para la lectura de café y tecnología de esta semana.

Nvidia hoy tiene un valor de 3.35 billones de dólares, si esto lo comparamos con la empresa más grande del mundo en base a ingresos que es Walmart, con 648.1 mil millones de dólares (ventas registradas en 2024), hay una diferencia abismal si Nvidia vendiera en este momento todas sus acciones vs las ventas de Walmart.

Las empresas de tecnología han ganado gran valor en el mercado, entendiendo que el valor de la acción se determina por la ley de oferta y demanda, es decir, por la relación en que un comprador está dispuesto a pagar y el vendedor a aceptar.

Recuerdo a nvidia porque en la empresa comprábamos sus tarjetas de video para poder enviar a diferentes monitores aplicaciones diferentes desde un mismo cpu (desktop), en este momento, no solo produce tarjetas de video sino que tiene ya un gran alcance, desde laptops para gamer hasta data center y sistemas integrados para la inteligencia artificial.

Microsoft, con el tema de licenciamiento y soluciones integrales cloud, Google por ejemplo genera ingresos por publicidad y por sus servicios en la nube, muy similar a amazon, que no solo gana dinero por la venta en línea, sino también por sus servicios en la nube.

El valor bursátil de las empresas también se refleja en la lista Forbes, en donde aparecen Jeff Bezos de Amazon, Larry Page y Sergey Brin de Google, Steve Ballmer de Microsoft dentro de los primeros 10 hombres más ricos del mundo.

En este momento, el acceso para crear tecnología es muy grande, no se requieren inversiones millonarias como las que conlleva abrir una nueva planta de más de 100,000 metros cuadrados. Realmente se requieren buenas y creativas ideas que resuelvan problemas incluso que aún no conocemos, es decir, problemas que no nos hemos dado cuenta de que existen, pero ahí están.

Y hablar de innovar en tecnología, si sabes programar, es aún mucho más fácil y créeme, si tu idea/proyecto resuelve algo, es muy probable que millones de personas utilicen tu solución. Por ejemplo, Threads, la nueva aplicación de Instagram, alcanzó 30 millones de descargas en menos de 24 horas.

Hoy acompañé la escritura con un café espresso con un blend de granos de Sudamérica, principalmente de Brasil y de Colombia, de sabor intenso, acidez alta y tonos cítricos, con algunas notas de tierra.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de los amigos y la familia.