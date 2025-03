Víctor Romero: La inteligencia artificial para la transparencia

Platicando con una persona quien ocupa una dirección en un Municipio me compartió que, al estar cercano a funcionarios, tuvo la oportunidad de obtener esta posposición de trabajo.

Buenos días queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

El pagar favores de campaña con posiciones de trabajo en el municipio, no es algo nuevo y tampoco lo veo mal, siempre y cuando se busque cumplir la regla de la persona en la posición correcta en el momento correcto.

Conozco y creo que menos de 5 funcionarios de muchos que me han tocado conocer que siempre han visto por el beneficio del ciudadano y que cuentan con mucha experiencia tanto como funcionarios públicos como en escolaridad.

La inteligencia artificial, utilizada como una herramienta de RHtiene grandes beneficios, desde crear perfiles de trabajo, interconectarse con sistema biométricos para tomar decisiones si la persona es apta o no para desempeñar la función.

He conocido muchas personas que son muy trabajadoras y que dejan todo en sus puestos de trabajo, también me ha tocado que no son candidatos para continuar porque cambia la administración y la posición la ocupará alguien más.

Si dejamos a la tecnología actuar, como en temas de foto multas, medición de productividad, niveles de estrés, pagos electrónicos definitivamente se facilitaría una cultura de transparencia.

Lo mismo sucede en las empresas, ¿sabe usted cuánto tiempo se utiliza en actividades diferentes a la labor por la cual fue contratado un colaborador? O al revés, siendo colaborador de una empresa, si todos realizáramos nuestras actividades de forma enfocada, es muy probable que no se requiriera estar 40 horas en una empresa y destinar mayor tiempo a la familia o proyectos personales.

Si aprendemos a utilizar la tecnología como apalancamiento, entonces seremos mucho más eficientes, productivos y transparentes; complementado con una cultura de meritocracia, tendríamos mejores empresas y mejores gobiernos. No esperemos al salvador de la patria, empecemos a trabajar por el bien común desde nuestra trinchera, haciendo bien lo que nos toca hacer.

Hoy acompañé la escritura con un café de tienda de conveniencia, caliente caliente como me gusta y acompañado de un pan integral, muy agradecido por la mañana con la que inicié el día.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, recuerde que la educación y los valores emanan de la familia, la escuela es formación y el trabajo es una bendición.