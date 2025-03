Guillermo Godínez: Rescatando la arquitectura de Monterrey para nuevas soluciones

En estos días me he enterado de un proyecto en el Barrio Antiguo que va a revivir un muy conocido edificio que se ubica en la esquina de las calles de Matamoros y Diego de Montemayor y me refiero a el Hotel Don Diego.

Este inmueble con un estilo arquitectónico post Art Decó, mejor llamado como estilo Stream Line, que refleja un diseño con formas aerodinámicas inspiradas en el valor tecnológico que representaban los aviones, trenes, y automóviles de los años 30.

En la arquitectura este estilo se reconocía por las tramas lineales de los radiadores de los vehículos y maquinarias que se pueden notar en las molduras y remates de los proyectos arquitectónicos.

Con la intervención y experiencia del arquitecto Carlos Ortiz, socio fundador y dirige CO2 Taller, quienes han estado a cargo de importantes restauraciones en la Ciudad como la emblemática maderería La Victoria, en la Calzada Madero, en el Centro de Monterrey, que se recuperó y ahora es un lugar cultural del municipio de Monterrey se busca que el proyecto de este hotel también se logre rescatar y revivir de la poca arquitectura pasada que hay en la ciudad.

El nuevo proyecto inmobiliario que contará con dos torres de 7 pisos de departamentos con dos tipos de unidades habitacionales, una de 40 y otra de 60 metros cuadrados tendrá espacios para locales comerciales y el inmueble del hotel se revivirá como un hotel boutique remembrando el estilo de su fachada y de las habitaciones de los años 40.

El arquitecto Ortiz es egresado de la UANL y tiene un master en arquitectura de la Universidad Politécnica de Catalunia con la especialidad en desarrollo de vivienda e infraestructura urbana.

Ha sido condecorado con múltiples distinciones nacionales e internacionales y es miembro de varias organizaciones profesionales enfocadas en la arquitectura y urbanismo como ser presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León y miembro de la Academia Nacional de Arquitectura.

Ha ganado diversos premios a nivel nacional y reconocimientos a nivel internacional.

También es socio fundador y director de planeación de la empresa SAKI Soluciones de Ciudad quienes serán los encargados de este proyecto.

Se espera que este desarrollo arranque a finales del presente año y que sea un buen ejemplo para la Ciudad que sí se puede respetar la arquitectura del pasado y renovarla para las nuevas necesidades de los habitantes de una ciudad.

Ojalá y hayan más proyectos de este nivel en el Area Metropolitana de Monterrey.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con mas de 32 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).