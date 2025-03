Rubén Contreras: ¿Tu compensación inspira o limita?

¿Qué pasa cuando los costos suben, las ventas bajan y tu talento está buscando irse? O reaccionas o pierdes. Vivimos en una época compleja para las organizaciones, donde la incertidumbre económica impacta la rentabilidad y obliga a las empresas a contener gastos no esenciales para la operación.

En paralelo, las compañías enfrentan un reto adicional: la atracción y retención del talento especializado y técnico operativo.

Según un estudio de Michael Page menciona que más del 50% de los colaboradores de una organización se encuentran en búsqueda activa de empleo. Y en el sector manufacturero esto se refleja en una alta rotación, especialmente en los primeros 3 meses de contratación.

Con este escenario las empresas deben equilibrar 2 grandes temas: Contar con el talento necesario para asegurar continuidad operativa y ser eficientes en el uso de los recursos, optimizando costos sin comprometer competitividad.

Este contexto nos exige pensar en diferentes estrategias para tratar estos síntomas organizacionales. Al igual que en medicina, algunas soluciones pueden abordarse con prevención y en ciertos casos será necesario recurrir a tratamientos más especializados que garanticen una recuperación sostenible.

Dicho lo anterior, aquí te comparto 5 recetas clave recordando que cada organización tiene su propio diagnóstico y requiere un tratamiento personalizado:

Asegurar un buen pay mix de pago (fijo – variable). Hoy en día NO podemos permitirnos pagar una compensación 100% fija en cualquier nivel o área de la organización. Necesitamos crear motivación y mindset de negocio. Los incentivos son una estrategia poderosa que nos ayuda a alinear comportamientos.

Estrategia de beneficios efectiva. ¿Han pensado en personalizar la oferta de beneficios segmentando por momentos de vida de los colaboradores? ¿o por generaciones? Escuchar que beneficios valora la gente es clave para buscar impactar positivamente. Según un estudio de World at Work, la estrategia de beneficios de una empresa representa entre un 15% a un 35% del costo total de nómina. Aquí es donde podemos ahorrarle gastos al colaborador, con una propuesta atractiva. Existen oportunidades para mejorar la percepción de bienestar sustituyendo elementos de la compensación actual poco valorados por otros más eficientes y productivos.

Compensación Inteligente. El talento no solo se va por dinero, también por falta de reconocimiento y liderazgo. Si el factor económico es recurrente, maximicemos el flujo de efectivo. Por ejemplo, ¿Por qué no establecer bonos semanales para el personal operativo y mensuales para mandos medios? Un buen paquete de compensación no solo cautiva al talento, también garantiza la sostenibilidad financiera del negocio.

Evalúa donde invertir cada punto porcentual. NO es lo mismo incrementar un 1% en sueldo, que, en una prestación, en un incentivo o en un beneficio. Es diferente percepción, diferente costo, diferente impacto. Los compensólogos deben buscar un equilibrio genuino entre los intereses de la organización con los del personal. Diagnosticando antes de prescribir.

Comunicación como medicina preventiva. Es importante que el colaborador entienda la propuesta de valor y perciba el esfuerzo que realiza la organización. Los líderes y mandos medios juegan un rol vital para fungir como promotores de los programas dirigidos al colaborador.

Para reflexionar, este año muchas empresas iniciarán con síntomas de incertidumbre, lo que hace más importante contar con mecanismos de reacción inmediata. Al igual que los médicos siguen protocolos para atender complicaciones, las organizaciones deben tener estrategias claras para enfrentar los retos sin comprometer la estabilidad del talento.

Una gestión inteligente y eficiente de la compensación puede convertirse en una ventaja competitiva para atraer, retener y motivar. Es buen momento para preguntarnos, ¿Estamos recetando soluciones duraderas o solo calmando síntomas?

El autor es ejecutivo con más de 15 años de experiencia liderando estrategias de RH y Compensaciones; Gerente Organización y Compensaciones en Greenpaper; Líder del Comité Total Rewards en ERIAC.