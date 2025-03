Hugo Ortiz: Su empresa en el aula: ¿Aplicada, improvisada o tramposa?

En los negocios, la contabilidad es un proceso continuo, muy parecido a un ciclo escolar. Durante doce meses, cada empresa toma decisiones financieras, genera ingresos, incurre en gastos y cumple (o no) con sus obligaciones fiscales. Al igual que en la escuela, todo este proceso culmina en un examen final: la declaración anual.

Tal como un estudiante enfrenta su evaluación en función del esfuerzo y la preparación que realizó durante el curso, las empresas reflejan en su declaración el grado de orden y cumplimiento que han mantenido en su contabilidad. Este momento no es más que la consecuencia de un proceso previo. Dependiendo de cómo tenga su contabilidad, la presentación de la declaración puede ser un trámite sencillo y predecible o un reto lleno de incertidumbre y complicaciones.

El estudiante aplicado: La empresa organizada

El alumno que comienza a estudiar desde el primer día y lleva un control riguroso de sus notas rara vez se enfrenta a sorpresas en los exámenes. De la misma manera, una empresa que mantiene su contabilidad al día, revisa periódicamente sus estados financieros y realiza sus pagos provisionales de manera correcta y oportuna, afronta la declaración anual como un simple trámite. Al tener pleno conocimiento de sus resultados, puede confiar en la precisión de su información.

El que estudia la noche anterior: La empresa improvisada

También está el estudiante que deja todo para el último momento, confiando en que una noche de estudio le bastará para entender lo que no revisó en meses. En el mundo empresarial, esto equivale a la empresa que no mantiene su contabilidad al día, al acercarse la fecha límite de la declaración, corre a poner en orden sus cuentas, conciliar registros y depurar inconsistencias.

El resultado suele ser un proceso lleno de errores que puede derivar en cálculos incorrectos, pagos innecesarios o multas por inconsistencias. La falta de preparación convierte lo que podría haber sido un simple trámite en un verdadero dolor de cabeza.

El que intenta hacer trampa: La empresa que maquilla cifras

En cualquier examen, siempre hay quienes buscan atajos y recurren a tácticas poco éticas para mejorar sus resultados. En la contabilidad, esto se traduce en empresas que intentan alterar o ajustar sus cifras para obtener un beneficio indebido, ya sea inflando gastos u omitiendo ingresos.

Sin embargo, al igual que en la escuela, si la autoridad detecta irregularidades, las consecuencias pueden ser severas: auditorías, requerimientos, multas entre otros. A corto plazo, esta estrategia puede parecer una solución, pero a largo plazo, el costo de intentar “hacer trampa” suele ser mucho mayor que el de cumplir correctamente con las obligaciones fiscales.

El que ni se presenta: La empresa que ignora su obligación

Por último, están aquellos estudiantes que simplemente deciden no presentarse al examen, ya sea por descuido, desinterés o porque creen que no habrá consecuencias graves. En el ámbito fiscal, esta actitud se refleja en empresas que no presentan su declaración a tiempo o, en el peor de los casos, ignoran por completo su obligación.

A diferencia de un examen escolar, donde una mala calificación es solo un obstáculo en el camino, en el mundo de los negocios las consecuencias pueden ser mucho más serias: multas, recargos, restricciones para facturar y una creciente presión por parte de la autoridad fiscal.

En la escuela, los exámenes sorpresa pueden ser la pesadilla de cualquier estudiante, pero en el mundo empresarial hay una evaluación que no se puede evitar: la declaración anual. No hay margen para el “se me olvidó”, el “no estudié” o el “mejor la dejo en blanco”. Aquí, la evaluación llega puntual cada año y, le guste o no su empresa tendrá que enfrentarte a ella.

Las empresas que llevan su contabilidad con orden no solo evitan problemas, sino que convierten este proceso en un simple trámite. En cambio, quienes improvisan o intentan tomar atajos poco éticos tarde o temprano terminan enfrentando consecuencias nada agradables.

Así que, cuando llegue el momento, la gran pregunta es: ¿afrontará este examen con la confianza de quien se preparó o con el pánico de quien dejó todo para el último momento? En el mundo empresarial, al igual que en la escuela, la única estrategia infalible sigue siendo la misma: prepararse con tiempo.

