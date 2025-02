Víctor Romero: Tecnología, Fin o inicio de una era

Vikram Mansharamani en su libro Think for yourself (piense por usted mismo) plantea que la humanidad está delegando de más las decisiones a tomar en el día a día vs el sentido común.

Muy buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Recuerdo haber visitado a un cliente en un parque industrial en Reynosa y haber puesto una aplicación de navegación para llegar, pero sorpresa, la aplicación nos llevó por una brecha literalmente y a pesar que el camino estaba de miedo seguí hasta que se terminó el camino con una puerta de herrería, no les platico lo complejo que fue retornarnos para tomar nuevamente la avenida principal, por supuesto que mi sentido común, estaba apagado completamente.

En estos días tuve oportunidad de platicar con una gran persona: el oso Menduett, quién tiene un punto de vista interesante acerca del alcance de la tecnología. Definitivamente el objetivo de la tecnología es el de complemenar activdades humanas y facilitarlas para enfocar los esfuerzos humanos en actividades de mayor trascendencia e impacto a la humanidad.

La tecnología está ganando terreno en muchas actividades del día a día y como sucedió en la revolución industrial, se perdieron trabajos y también se crearon nuevas profesiones que se requerían para las nuevas necesidades. De esta misma manera, con la digitalizaciónc y con los avances en inteligencia artificial así como robots; se requiere de nuevos talentos que habrá que desarrollar. También se abre una oportunidad para las artes y al mismo tiempo grandes retos como lo pueden ser los valores, las leyes locales y federales para orientar al buen uso de la tecnología.

¿Quién de ustedes utiliza agenda tardicional?, ¿Quién combina ambas, agenda digital y tradicional? Por último, ¿Quién solo utiliza medios digitales?. Les comparto que yo estoy en la segunda pregunta y lo hago así porque en lo personal, la opción tradicional me apoya en recordar las notas, clasificarlas y programarlas, sin embargo, lo actualizo también de forma digital para que el resto de mi equipo esté conectado a mi agenda.

El mes pasado en el CES vi cosas increibles, que pronto estarán accesibles para todo el mundo y la gran oportunidad es darles el valor consciente de lo que hace la tecnología y hacemos con ella. Ahora bien, si tenemos la gran oportunidad de hacer un mundo mejor apalancados con la tecnología, entonces podremos concluir si es o será el fin o el inicio de una era.

Hoy acompañé la escritura con un café americano y lo mejor de todo es que fue en un entrenamiento de ventas. Para quienes están buscando emprender, es oro molido, el oso transmitió 40 años de experiencia en ventas en una de las industrias más complejas, los seguros. Si vale una analogía, ha sido como tomar un destilado con 40 años de añejamiento.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.