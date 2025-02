Sara Lozano: Ahogándonos NL

Regresé a casa con un dolor de cabeza terrible, asco, pesadez, irritación en ojos, nariz y oídos. Todo porque se me ocurrió caminar 400 metros de ida-vuelta a la tienda. Ingenua yo, no usé el carro para evitar contaminar más a la ciudad, pero no vuelvo a hacerlo.

Todos los días a parece el ícono en mi computadora con la temperatura y un solecito entre nubes negras: la calidad del aire es mala.

Hace más de cinco años estamos denunciando la terrible contaminación del aire que padecemos en toda el área metropolitana de Monterrey. No ha habido respuestas desde el gobierno estatal ni el federal, excepto durante las campañas presidenciales. ¡Claro! En los 100 compromisos de Claudia Sheinbaum, casi al final, con contundencia abordó el tema de la insoportable contaminación en la ciudad.

A diferencia de las autoridades, la sociedad civil no se detiene ni desestima el problema, a través del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey @observatoriomty se han lanzado varias cruzadas.

Por ejemplo, lanzaron una iniciativa para adoptar un sensor (gratuito) para integrar la red de monitoreo de Aire Claro (mide las PM2.5). Y hoy que escribo, martes, presentan un análisis técnico del sobre la relevancia que tiene la regulación de combustibles, y más importante, su cumplimiento.

Lo que no se nombra no existe parece ser la estrategia del discurso público, nadie en los puestos de decisión ha colocado el tema a la agenda. Y es que el silencio también contiene sus mensajes: intereses económicos y/o políticos acallan un problema mayúsculo de salud.

Pero es inoperante, aunque se desestime el problema, no hay forma de acostumbrarse al malestar, los síntomas de envenenamiento diario. Lo que hoy es un malestar se va convirtiendo en enfermedades crónicas, mortales y desastrosas para las familias regias.

Este miércoles viene la Presidenta de México a platicar con el gobernador y ojalá se dé la oportunidad de caminar al aire libre unos 400 metros para que sienta la pesadez, el asco, el dolor de cabeza, la irritación en las mucosas que resultan de respirar el aire sucio.

Aprovechando esta visita, el lunes pasado el @observatoriomty lanzó una convocatoria para subir a las redes sociales fotografías y mensajes con la intención de colocar el tema en la agenda y el discurso de la Presidenta. Habrá que exigirle que cumpla con su compromiso #93 Atención a la contaminación atmosférica de Nuevo León, Guadalajara (sic) y CDMX.

Me dio gusto y me generó dudas saber que alrededor de las 11am ya no se podía etiquetar a @ClaudiaSheim en los mensajes. Lo primero porque han de haber sido muchas publicaciones arrobándola. Y sobre lo segundo, que no sea una artimaña para abandonar el tema.

Es urgente su intervención porque el gobernador y el Congreso han sido incapaces de dialogar-gobernar desde hace más de dos años y tienen estancadas las decisiones del Estado. Se recurre a las redes, a arrobar a la Presidenta para que intervenga, que imponga su autoridad y atienda las causas. ¡Por favor!

Nos estamos ahogando en esta ciudad y eso que no tenemos agua. La industria dentro del área metropolitana, la carga vehicular, la mala calidad de la gasolinta y obviamente la refinería de Cadereyta nos están matando lentamente.