Miguel Moreno Tripp: Déficit y desempleo

En las clases de Finanzas Internacionales que doy, en relación con la balanza de pagos de un país llega la pregunta de si es tan malo el que se presente un déficit. Para ilustrar el punto, quien mejor que consultar The FRED Blog en su artículo Desmitificando la balanza comercial, Por qué un déficit en la balanza comercial no es necesariamente un signo de una mala economía (2017). Nos dice lo siguiente:

“La balanza comercial es el resultado de restar a las exportaciones, las importaciones. Si bien el número generalmente reportado en los medios se refiere a bienes físicos, también está presente el comercio de servicios como por ejemplo software, consultoría y turismo. … puede ser importante para algunos países en desarrollo que tienen una gran cantidad de trabajadores extranjeros que envían remesas a sus familias. Para las economías más desarrolladas, los ingresos por dividendos e intereses son más importantes.

En el sistema de Cuentas Nacionales de Ingresos y Productos, un déficit comercial implica automáticamente que el país está ahorrando menos de lo que está invirtiendo. Otra forma de entender esto es que el resto del mundo está invirtiendo en ese país, contribuyendo así a su capacidad de producción …

¿Es malo tener un déficit en la cuenta comercial? Si esto significa que su economía está en auge y la producción local no puede satisfacer la demanda, entonces no. Si implica que hay un déficit de cuenta corriente y, por lo tanto, los extranjeros están invirtiendo en su país, entonces tampoco no. Si esto significa que puedes tener más inversión sin tener que ahorrar más porque el resto del mundo está tomando el relevo, tampoco.

Si lo que le preocupa a alguien es que en el futuro haya pagos de dividendos que se envíen al extranjero, entonces sí. Pero eso solo sucederá si la economía en primer lugar en buena forma y pudiera pagar dividendos”.

Suena bien que lo “justo” en lo referente al comercio entre dos países fuera que la balanza (exportaciones menos Importaciones) diera como resultado cero. De nuevo, suena bien, pero es poco realista que suceda así y como bien dice el FED, no es intrínsicamente malo.

En Los Estados Unidos, para febrero de 1992 su déficit fue de tan solo USD$ -831 millones. El máximo se presentó en marzo de 2022 con USD$ -101,914 millones. Para septiembre de 2024, el déficit se redujo sustancialmente a USD$ -68,510 pero para diciembre de 2024, el déficit regresó a USD$ -98,431.

Quizá la preocupación sea más bien por el hecho de que lo que no se produce en su país es que se le están “robando” fuentes de trabajo.

Las tasas más bajas de desempleo en Los Estados Unidos se presentaron en los años 1952 y 1953 con un mínimo de 2.5%. La más alta se presentó en abril del 2020 por 14.8%. El promedio de la tasa de desempleo de 2022 a 2024 es de 3.8%, lo que se puede catalogar como pleno empleo.

Si esa economía “preocupada” esta cercana o en pleno empleo, no haría sentido dicha preocupación, ya que al tener una demanda fuerte pero no suficiente oferta, se tiene que importar creándose un déficit pero que no es malo.

Una última posibilidad es que son simplemente tácticas de negociación. No hacen falta porque no está en el mejor interés de México pelearse.

Ps. Sigue la mata dando. Las ocurrencias no paran, como si México estuviera en una posición boyante. Encima, a los latrocinios frívolamente se les ignora y a las abusivas se les lava la cara. MAL.