Víctor Romero: Tomar decisiones es lo importante

La implementación de nuevas tecnologías requiere de un análisis, ¿qué tan profundo?, lo suficiente para que no cause parálisis y no se tome una decisión.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

Recuerdo cuando un fabricante nos invitó a instalar un video wall de pantallas curvas simulando un gran candelabro, para ello hicimos el análisis de tiro de visión (el tamaño recomendado para que la información que despliega el candelabro se vea en toda el área), así como resolver la parte estética (que fuese lo más discreto el montaje para que luciera la imagen y no la estructura)

Al final, el cliente decidió instalarlo con un tercero, el objetivo de esta columna no emitir algún juicio, sino resaltar que conforme va avanzando la obra, se requieren tomar decisiones de todo tipo y de todas las disciplinas, por ello veo importante que este tipo de proyectos esté apoyado por las diferentes especialidades para ahora sí, las decisiones se tomen con mejor información.

Hoy en día, las proyecciones y simulaciones son muy socorridas para poder ver el proyecto funcionando aunque aún no se inicie su construcción; también hay programas de diseño arquitectónico que calcula las volumetrías del proyecto y cuando hay una modificación en alguno de los pisos por ejemplo, que se requiere hacer más grande, el software calcula el material adicional que se va a necesitar (concreto, varilla, tubería, cristales, charolas de servicios, etc)

Las predicciones en temas meteorológicos también soportan la toma de decisiones a través de ¿qué pasaría sí?, llueve mucho, hay mucho aire, tiembla, etc. Con esta información permite tener un porcentaje de cobertura de riesgo, por supuesto que este no puede ser muy grande porque puede salirse la obra de presupuesto y terminar no siendo rentable.

Esto aplica desde una mega obra, hasta una remodelación en casa, considerar todos los factores y acercar a los expertos, le ahorrará dolores de cabeza durante y después de la obra del proyecto.

Hablando de obras y mega obras, vale la pena que, como ciudadanos responsables, estemos atentos a las reformas propuestas al congreso y senado de la república para el poder judicial, recordemos que una república consta 3 poderes independientes: el poder legislativo, ejecutivo y judicial; las inversiones extranjeras buscan en un país estado de derecho, es decir que se imparta justicia. Cabe mencionar que Banco de México en enero del 2024, había previsto un crecimiento del 3.5%, hoy, el pronóstico por el mimo banco de México es de 1.5% para este año.

Hoy acompañé la escritura con un café espresso, elaborado con un blend de granos de Colombia, aromático, intenso y acidez alta, un momento de deleite matutino.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.