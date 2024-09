Guillermo Godínez: !Observemos y repliquemos la reacción de la naturaleza¡

En estos días que tuvimos lluvia constante. el día de ayer paseé por la Ciudad y me di cuenta que en los parques y camellones empezaron a brotar nuevas plantas y arbustos que respondieron al agua.

Son especies endémicas que reaccionan a la perfección al tipo de suelo, clima, temperatura y a las escasas lluvias que últimamente recibimos. Lo primero que me vino a la mente es que en la primera oportunidad los servicios de jardinería de los municipios las van a cortar o desaparecer por considerarlas maleza.

Pero no deberíamos dejarlas crecer, ya que son las que sí responden al tipo de clima que tiene Monterrey. Por qué luchar contra la naturaleza sembrando plantas y árboles que IMPONEMOS y queremos que crezcan por predilección del ser humano.

El sábado tuve la oportunidad de ir al fraccionamiento Sierra Alta y vi desde la casa en que estaba todas las áreas públicas con árboles que son de la región, pero cuál fue mi sorpresa al ver un espacio en esos bosques con un área con palmeras de la especia “coco plumoso”, una especie que es del trópico.

Porqué ir en contra de la naturaleza e invertirle tiempo, espacio y agua a una especie o especies que no son de aquí y en la primera helada van a sucumbir.

En Inglaterra lo que hacen las autoridades es que dejan que crezcan en los parques lo que se dé solito y lo van cuidando. Esto lo empezaron a hacer por el tema del agua y cuando vieron lo bien que se daban y que al final del día dichas especies daban el mismo o mejor efecto a la Ciudad han continuado con dicho proyecto. Los beneficios son tener especies locales que crecen sanas, crecen rápido, purifican y dan sombra a los habitantes cercanos.

Aquí en Monterrey la gente cuando crecen especies que no son las que conocen las tildan de maleza o “matas” que no sirven o que simplemente no deberían de estar.

Este pensamiento por consecuencia hace que haya un mayor mantenimiento de los parques y jardínes públicos y que tengan el problema del abastecimiento del agua, que hoy en día es un gran problema.

Cuántos árboles últimamente no he visto de buen tamaño que están muertos o se están muriendo a raíz de la decisión del año pasado de no regarlos para no “desperdiciar” el vital líquido que había escaseado. Los efectos los estamos viendo ahorita con árboles con un buen tamaño de tronco muertos. Y esta situación nos va a repercutir en los próximos años, porque las nubes necesitan de los árboles para acercarse y que suelten la lluvia.

Si no hay árboles se van a seguir de frente hacia otras partes donde sí hayan árboles y a las nubes no les interesa saber si son las especies que al ser humano sí le gustan a ellas solamente les importan que hayan cualquier tipo de árbol o plantas para poder hacer su trabajo.

No dudo que la próxima semana veamos o leamos en los medios informativos que los vecinos de equis colonia denuncian que la maleza ha crecido a consecuencia de las lluvias y que es un peligro para los transeuntes y los municipios con tal de darles gusto y que no los reporten mandan brigadas a cortar y mutilar a cualquier especie que no sea la que ellos sembraron.

Si seguimos así ante una falta de comprensión a lo que la naturaleza responde vamos a tener serios problemas y muy pronto.

¡Nos vemos hasta la próxima!