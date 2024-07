Guillermo Godínez: ¿Eres un buen condómino?

Hasta hace unos 20 años aproximadamente no se escuchaba mucho el concepto de vivienda en condominio en Monterrey y los primeros proyectos que surgieron fueron en vivienda residencial horizontal haciendo pequeños clusters y eran la novedad en esos tiempos aquí en la Ciudad.

Tendremos como unos 12 años con el concepto de vivienda en condominio vertical y es ahí en donde creo que hemos estado fallando al momento de convivir con tus vecinos y se vienen los problemas interpersonales que tensionan la convivencia y hasta en los últimos casos pueden afectar el valor o plusvalía del edificio cuando empiezan a hacer cambios personales en sus unidades sin tomar en cuenta las reglas o estilo del proyecto en general.

Es importante, de hecho, sumamente importante que se reprograme la gente al momento de irse a vivir a un edificio de departamentos. Tienes que dejar atrás tus costumbres con las que creciste en materia de vivir dentro de un hogar para adaptarte a un nuevo sistema de vida.

Será difícil porque muchas creencias, costumbres y tradiciones las traes en automático porque creciste con ellas y están digamos en tu ADN urbano y cívico.

Si en casa no te enseñaron a respetar a los demás o a no tomar cosas que no son tuyas y a saludar cuando entras a un lugar entonces será difícil que respetes un cajón de estacionamiento de algún vecino que no esté viviendo en el edificio en ese momento, te será fácil llevarte algún artículo que haya dejado otro vecino en alguna área común, en lugar de entregarlo a la administración o te quedarás callado en el elevador cuando se suba alguien y te diga buenos días y tu sólo lo verás pensando: “qué atrevido porqué me habla si no lo conozco” y no le regresarás el saludo.

Bueno pues todo esto está mal y no es correcto actuar así si vas a vivir en un edificio de departamentos.

Si desconoces todas estas acciones urbanas y cívicas para una buena convivencia, entonces velas aprendiendo, velas aplicando y ya después te saldrán en automático y empezarás a ser un excelente condómino con tus vecinos.

Hace días un cliente potencial de un departamento me comentaba que sí se le hacía atractivo invertir en cierta torre habitacional porque su unidad la pondría a rentar como vivienda u oficina…

Le comenté que para oficina no y su acción un poco “agreste” fue: “y porqué no”?. Pues porque es un edificio de departamentos que tiene uso de CASA y no de oficinas. Y porqué no se puede, me volvió a insistir y mi respuesta fue: “porque viene escrito en el contrato y el reglamento de los condóminos”, por eso.

Todas estas acciones o formaciones personales las tienes que dejar atrás o en tu oficina al momento de llegar al inmueble en condominio donde vives y que convivirás con otras personas, sino este cuento de los departamentos en torres no va a funcionar.

¡Nos vemos hasta la próxima!

El autor cuenta con 32 años de experiencia en el ramo de los bienes raíces en materia de comunicación, campañas y lanzamiento de proyectos inmobiliarios. Desde 1995 es miembro de la National Association of Real Estate Editors (NAREE).