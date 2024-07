Plácido Garza: A Trump le gustan las bajas tasas de interés

Un mes antes de su muerte, mi amigo -mi hermano de transfusión- Rafael Elías, me puso en contacto con quienes fueron sus compañeros durante más de 30 años que sirvió para varias firmas de Wall Street, en Nueva York.

“Te los voy a heredar, hermanito”, me dijo y yo le respondí: “Pues será en vida, porque no me vayas a salir con la novedad de tu muerte”.

No respondió, y tres semanas después fue víctima de un infarto fulminante.

De todo esto nos estuvimos acordando, en el encuentro con tres de sus amigos más encumbrados en el prestigiado mundo bursátil de la meca de los negocios en el mundo.

Fui directo al grano:

¿Cuál será el efecto del atentado de Donald Trump, en la economía de Estados Unidos y de pasada, en la de México?

Malcolm (me pidió no mencionar su apellido) respondió con una alegoría como las que Rafa utilizaba cuando le preguntaba sobre temas económicos.

Malcolm me dijo: “A Trump le gustan las tasas bajas de interés porque provocan un aumento en el consumo. Esto es miel sobre hojuelas para los populistas”.

Y continuó: “Una economía donde la gente gasta, donde la gente accede fácilmente a créditos, es combustible para encender la hoguera de los populistas”.

“A los votantes les gusta el crédito y este florece en tiempos de tasas bajas. De hecho, eso fue lo que llevó a Trump a la presidencia, pues su campaña repitió hasta el cansancio el estribillo de ´bajemos tasas y estimulemos el consumo”.

Hasta ahí la reflexión del primero de los amigos de Rafa a quien consulté.

Brian Stwart no tuvo empacho en dejarme mencionar su nombre completo, pero sí me pidió no mencionar la compañía para la cual sigue trabajando, desde hace 25 años en Wall Street.

Brian fue más específico pues con él se conectó perfectamente mi BigData: números buscan números.

Este hombre de 70 años me dijo que en la reunión de la FED del 18 de diciembre próximo, se espera que las tasas de interés de EEUU que hoy andan en 5.50%, disminuyan a 5.25%

¿Qué significa esto?

Que el poder e influencia de Trump después del atentado, aumentó.

Brian conoce muy bien la realidad económica de México y fue contundente cuando mencionó que algo parecido va a suceder en nuestro país para fines de año.

Hoy, las tasas en México andan en 11.39% después de que el primer trimestre del año cerró en un 11%

Me dijo que las altas tasas prevalecieron en nuestro País desde junio 2021 hasta marzo 2023, a pesar de que tenemos a un presidente populista, que como expliqué en el caso de Trump, son propensos a tasas bajas con fines electoreros.

Pero López Obrador no logró que las tasas bajaran, por más intentos que hizo al poner a la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez Ceja, y al subgobernador, Omar Mejía Castelazo.

Hasta ahora, ha pesado más el rol de los otros sub gobernadores, Galia Borja Gómez, Irene Espinosa Cantellano y Jonathan Heath, hasta ahora.

La razón de tasas altas es fácil de explicar:

Banxico las ha mantenido así como un mecanismo para controlar la inflación, al pagar dividendos muy atractivos que estimulan el ahorro interno y bajan el consumo, que es caro precisamente por las tasas e intereses altos al crédito.

En mi encuentro con los amigos de Wall Street que me heredó mi hermanito Rafa, el tercero de ellos no quiso que mencionara su nombre pero no tuvo inconveniente en cuanto a la firma en que trabaja: la calificadora Standard & Poors, ni más ni menos.

Categóricamente me dijo que los analistas de su organización pronostican que Banxico va a recortar la tasa de interés hasta dejarla en un 7% semana, durante la previa al 24 de diciembre de este año.

Del 11.39% actual, S&P prevé que bajará más de 4 puntos.

Y esto, ¿qué significa?

Amables lectores, les responderé con una pregunta:

Si los gobiernos populistas son fanáticos de las tasas bajas ¿qué tipo de gobierno le espera a México cuando Claudia Sheinbaum tome protesta como próxima presidenta?

La independencia de Banxico es innegable, aunque con dos miembros en la junta de gobierno enquistados por órdenes de López Obrador, ¿qué podría esperarse en los estertores del mandato del presidente de la 4T?

Cajón de Sartre: