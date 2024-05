Víctor Romero: La mejor tecnología para las elecciones

Pareciera que hay una relación importante en el uso de la tecnología para llevar a cabo unas elecciones, la realidad es que si lo es y debería ser más importante la ética y los valores en un proceso de elección.

Muchas gracias queridos lectores por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

El novio de mi hija la más pequeña es alemán y le llama la atención todos los procesos que corremos en México cuando hay elecciones; un ejército de capacitación a ciudadanos, manuales, búsqueda de ubicaciones para colocar las casillas, la comunicación en medios para promover el voto y muchas otras variables más.

Respondiendo a la pregunta que le hizo mi hija: ¿ustedes cómo le hacen para votar? A lo que respondió su novio, salimos a votar y listo, ¿Cómo le hacen para saber que ya voto una persona si no tiene credencial para votar ni le marcan el dedo? Preguntó mi hija y la respuesta fue contundente: ¿por qué deberíamos votar 2 veces o cambiarnos de centro de votación para votar nuevamente?

Reflexionando esta conversación, podemos tener la mejor tecnología y el sistema más efectivo para contrarrestar el fraude electoral, sin embargo, no es el remedio, a pesar de los controles, los partidos políticos se dan a la tarea de asegurar que voten por ellos; con dinero, con el carrusel (extraen una boleta en blanco de la casilla y la llevan a su centro de reunión y de esta forma aseguran que la boleta venga con el voto que les conviene), etc.

Para ser un país de clase mundial, requerimos ser ciudadanos de clase mundial, conscientes de ser responsables de las decisiones que tomemos, no podemos evadir la responsabilidad de participar como ciudadanos en la política y la vida pública de México. Estoy de acuerdo con usted si me dice que es un mugrero, aunque hay políticos rescatables, comprometidos con el país (son muy pocos, pero los hay); si no participamos seguiremos teniendo a los mismos políticos moviéndose de partido y vendiéndose como una nueva opción, dejando de tomar las mejores decisiones para el país.

La tecnología en donde nos apoya es en la rapidez de la información, es posible tener un día de elección y subir los resultados a la plataforma para tener en cuestión de minutos el resultado final de la elección. ¿qué se requiere?, primero trabajar en nuestros valores como ciudadanos.

Les invito a salir a votar este domingo, es la única herramienta que tenemos para elegir a nuestros legisladores y gobernantes, un voto informado tiene mucho valor porque se hace en consciencia.

Hoy acompañé la escritura con un café americano, elaborado con granos de Colombia, con buen cuerpo y un toque ligero a madera, ¡me hizo la mañana!

Aseguremos de ejercer el derecho de voto este domingo 2 de junio. Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de familiares y amigos.