Sara Lozano: Jubileo de paquetes

En la tercera acepción del Diccionario de la lengua española (RAE) Jubileo se define como “entrada y salida frecuente de muchas personas en una casa u otro sitio”.

Así los paquetes electorales que llegarán el domingo temprano a las casillas con boletas y saldrán por la tarde-noche en su calidad de votos.

Es una cadena cuidadosamente protegida que se ha ido perfeccionando desde 2018 –triste recuerdo la anulación de la elección de Monterrey– entre las autoridades federales y locales.

El INE es el dueño de la casilla, pero el IEEPCNL a través de sus 52 comisiones municipales responde por las boletas-votos de las elecciones para alcalde y las diputaciones.

Así, en este 2024 hay una coordinación entre (casi)iguales, si no armónica, mucho más efectiva. Ambos institutos quieren que las elecciones salgan bien, pero cada uno cuida la suya. No hay duda, la elección presidencial tiene más impacto en el país, pero no debe desestimarse la importancia de las alcaldías, finalmente serán las autoridades ejecutivas que tomarán las decisiones con impacto más directo para la ciudadanía y la población.

En esta realidad, los acuses de recibo son los reyes. Así se protege a los paquetes y se les da seguimiento desde las bodegas INE o IEEPCNL a los funcionarios de casilla y de la casilla de vuelta a sus bodegas. Hay tres formas proyectadas para Nuevo León, son los mecanismos aprobados por municipio y/o distrito federal.

Ese CAE es la persona responsable de recoger los paquetes electorales (boletas) en las bodegas. En el 1° tipo de mecanismo, el CAE recoge los paquetes en la bodega federal y ahí encuentra el módulo de la bodega local (de la CME).

El 2° mecanismo es la contraparte, en las bodegas CME se encuentra el módulo INE. Y el 3° mecanismo es el mixto, de la bodega federal sale el CAE con el paquete federal y se dirige a la bodega CME, recoge los paquetes locales y se lanza a visitar a la o el presidente de casilla.

Adelantando vísperas, un aplauso a las autoridades electorales de los tres niveles de gobierno que con madurez y experiencia hicieron posible el consenso en beneficio de la ciudadanía, de los funcionarios de casilla y, por supuesto, de México.

¡¡A votar este domingo #2Junio2024!!