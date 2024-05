Corina Gómez: Inversión extranjera en México a pesar de...

México ha sido durante décadas un imán para la inversión extranjera directa (IED). Con una infraestructura desarrollada y un ambiente empresarial favorable, el estado ha atraído a numerosas empresas multinacionales; Nuevo León en el 2º. lugar en México con mayor crecimiento en IED según el Centro de Estudios de las Finanzas Publicas (2023) enfrenta nuevos desafíos y oportunidades que afectan la dinámica de la IED en la región.

Habiendo transcurrido ya casi la primera mitad del año 2024 tenemos un panorama económico global caracterizado por la recuperación post-pandemia, la transición hacia energías renovables y la adaptación a nuevas tecnologías. México, y en particular Nuevo León, no es ajeno a estas tendencias. A nivel nacional, la economía mexicana ha mostrado señales de recuperación, pero no tan favorables como muchos desearíamos, el Banco de México ha ajustado sus pronósticos de crecimiento del PIB para México en 2024. Se espera que el PIB crezca un 2.1%, con un intervalo de entre 1.3% y 2.9%.

En Nuevo León, el crecimiento económico ha sido sostenido, con un enfoque en la manufactura avanzada, tecnología y servicios. Sin embargo, la inflación global y las tensiones comerciales internacionales han introducido cierta incertidumbre. La inflación en México, conforme al Banco de México, se ha mantenido alrededor del 5%, lo que ha afectado los costos operativos y los márgenes de beneficio para las empresas extranjeras.

Es innegable que por su ubicación estratégica cerca de la frontera con Estados Unidos, además de contar con una red de carreteras bien desarrollada, un aeropuerto internacional y acceso a importantes puertos marítimos, Nuevo León es un destino atractivo para empresas que buscan establecer centros de manufactura y distribución.

Cabe destacar que la disponibilidad de una mano de obra calificada es otro factor clave. Nuevo León alberga a varias instituciones educativas de renombre, que producen profesionales altamente capacitados en ingeniería, tecnología y negocios. Esto ha sido un punto de atracción para empresas del sector automotriz, electrónico y de tecnologías de la información.

Por otro lado, el gobierno de Nuevo León ha implementado una serie de incentivos fiscales para atraer inversiones extranjeras. Estos incluyen exenciones de impuestos y subsidios para empresas que invierten en zonas específicas del estado o en sectores prioritarios como la tecnología y la manufactura avanzada. Sin embargo, la competencia fiscal con otros estados y países sigue siendo un desafío.

Sectores Clave para la Inversión Extranjera

Automotriz y Aeroespacial

El sector automotriz ha sido tradicionalmente uno de los pilares de la economía de Nuevo León. Empresas multinacionales han establecido plantas de producción en el estado, beneficiándose de la proximidad a Estados Unidos y la disponibilidad de proveedores locales. El sector aeroespacial también está emergiendo como un área de crecimiento, con inversiones en manufactura de componentes y mantenimiento de aeronaves.

Tecnología y Startups

Nuevo León está emergiendo como un hub tecnológico en México. El ecosistema de startups ha crecido significativamente, con el apoyo de incubadoras y aceleradoras locales. Empresas extranjeras de tecnología están invirtiendo en centros de investigación y desarrollo, atraídas por el talento local y un ambiente empresarial favorable.

Energías Renovables

En línea con las tendencias globales, Nuevo León está invirtiendo en energías renovables. Proyectos de energía solar y eólica están en desarrollo, con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles y cumplir con los compromisos ambientales internacionales. Esta transición energética está atrayendo inversiones extranjeras en el sector de las energías limpias.

Desafíos y Perspectivas

A pesar de las numerosas ventajas, México enfrenta varios desafíos. La inflación y los costos operativos son una preocupación constante para las empresas inversionistas. Además, las tensiones comerciales globales, algunas políticas proteccionistas que se han estado implementando recientemente y la falta de certidumbre regulatoria podrían afectar el flujo de inversiones. La competencia con otros estados y países por atraer IED también es intensa.

A pesar de esto, las perspectivas para la inversión extranjera en Nuevo León siguen siendo positivas. La combinación de infraestructura avanzada, mano de obra calificada y un ambiente empresarial favorable continúa atrayendo a empresas multinacionales. Las inversiones en tecnología y energías renovables son áreas de crecimiento que prometen mantener a Nuevo León como un destino atractivo para la IED en los próximos años.

Nuevo León se mantiene como un líder en la atracción de inversión extranjera en México. El contexto económico del 2024 presenta tanto desafíos como oportunidades para el estado. La infraestructura, la mano de obra calificada y los incentivos fiscales continúan siendo factores clave para atraer inversiones. Sin embargo, es crucial que el estado siga adaptándose a las tendencias globales y locales para mantener su competitividad en el escenario internacional.

Con una estrategia adecuada que mantenga todas aquellas prácticas y programas de gobierno que han sido exitosos para la atracción de la IED y con políticas regulatorias pro-empresa y libre comercio, México y Nuevo León pueden seguir siendo ancla para la inversión extranjera en los años venideros, con todos los beneficios que ello implica.