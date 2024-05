Rogelio Segovia: ¿Vivir más tiempo o ganar más dinero?

Dicen que la vida no es una dicotomía de blancos y negros, que la idea de la vida simplemente no la podemos separar en categorías extremas u opuestas. No la podemos clasificar, por simplista que resultaría el argumento, en categorías extremas de bueno o malo, correcto o incorrecto. La vida, nos dicen con insistencia, está llena de matices.

Probablemente, lo anterior sea, hasta cierto punto, correcto. Pero sin importar la edad que tengas actualmente, partamos de la siguiente hipótesis: al momento de diseñar o actualizar tu plan de carrera personal profesional, imagina que tienes que elegir entre un par de opciones que son mutuamente excluyentes, ¿prefieres tener más tiempo e incluso vivir más años, o ganar más dinero?

Sí, efectivamente, lo he repetido en otras ocasiones, las colegiaturas y las hipotecas (al igual que las letras del carro) no se pagan solas. Para tener movilidad social y crear un patrimonio económico, según nos han enseñado, necesitamos trabajar un poco más que los demás, quedarnos un poco más tarde, recortar algunas horas de sueño, e incluso sacrificar vacaciones. El que quiere salir adelante, nos repiten como mantra, tiene que sacrificarse. Hacer lo contrario, afirman los entusiastas de la productividad como lacónica sentencia, significa ser mediocre.

Traigo a colación estas reflexiones a partir de un comparativo presentado por el Financial Times (abril, 2024) sobre los estilos de vida laboral en Estados Unidos y Europa. En un momento en el que en el ambiente laboral mexicano se encienden alarmas por el agotamiento y estrés de los trabajadores, así como por problemas sociales como la falta de movilidad social y acceso a la salud, y recientemente la escasez de agua y energía debido a la ausencia de políticas públicas del gobierno, esta comparativa puede resultarnos interesante.

En resumen, la publicación señala que los europeos disfrutan de más tiempo, mientras que los estadounidenses tienen más dinero. ¿Cuál opción es mejor? Veamos: Los estadounidenses tienen menos vacaciones pagadas, trabajan más horas, son más productivos por hora trabajada que la mayoría de los europeos, y sus ingresos promedio son más altos que en casi todos los países europeos.

Por su parte, los europeos han seguido una tendencia histórica: una vez que las personas superan el nivel básico de subsistencia y cubren sus necesidades, tienden a valorar más el tiempo libre que la búsqueda constante de riqueza material.

A manera de ilustración, el Financial Times presentó un artículo sobre la renuncia del director ejecutivo británico de HSBC, Noel Quinn, quien sorprendentemente anunció su dimisión hace unos días, justificándola con la necesidad de “descanso y relajación”, y la búsqueda de un “mejor equilibrio entre mi vida personal y profesional” tras una etapa laboral “intensa”. Quinn dejó el cargo después de tan solo cinco años en la empresa.

Un informe reciente del FMI, destaca que el promedio de horas por trabajador en Europa ha descendido aún más desde el inicio de la pandemia. Los hombres, especialmente aquellos con hijos pequeños, y los jóvenes, especialmente millennials y centennials, están impulsando esta disminución.

En contraste, en Estados Unidos, las personas están bien pagadas e incluso a menudo lamentan no haber pasado más tiempo en la oficina. Pero esto no se debe necesariamente a que amen su trabajo, la diferencia radica en la cultura laboral de aquel país, ya que ofrece grandes recompensas por el éxito y grandes castigos por el fracaso, aunque solo unos pocos obtienen las recompensas más grandes, dejando a muchos insatisfechos a pesar de tener lujos materiales.

Y aunque los estadounidenses utilizan su riqueza extra para comprar más cosas que los europeos, conducir más, y utilizar más aire acondicionado, los europeos ganan en el indicador más importante del éxito social: la longevidad.

¿De qué lado estás tú?

El autor es Doctor en Filosofía, fundador de Human Leader, Socio-Director de Think Talent, y Profesor de Cátedra del ITESM.

Contacto: rogelio.segovia@thinktalent.mx