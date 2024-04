Thomas Michael Hogg: The Woodlands

El desarrollo integral y holístico de un país, un estado, un municipio o una región es complejo. Parece que el concepto de “Township” como lo ha evolucionado la región “The Woodlands” y sus alrededores, muestra un caso de éxito donde “pro-business”, “pro-nature”, “pro-development”, “pro-faith”, y “small-government approach” convergen para redefinir la creación de comunidades.

El concepto de comunidad, como lo vive la gente y los líderes en “The Woodlands”, es algo que conocí a profundidad hace tres años. Ubicado a unas 30 millas al norte del centro de Houston, Texas, “The Woodlands” comenzó oficialmente en 1974 como una comunidad planificada maestramente y estratégicamente.

The Woodlands es reconocido por sus extensos parques de recreación y golf, sedes corporativas, excelentes escuelas, iglesias, tiendas, restaurantes, hospitalidad, atención médica y mucho más. Hoy en día, hay 151 parques y 220 millas de senderos para caminar y andar en bicicleta.

La visión del “The Woodlands Township”, liderado hoy en día por la Dra. Ann Snyder y Brad Bailey, es tener una ciudad dinámica dentro de un bosque natural y ser reconocida por su equilibrio entre el hombre y la naturaleza.

En “The Woodlands” han logrado crear una próspera comunidad empresarial y un destino preferido para visitantes y residentes.

Lograr ser un lugar donde haya seguridad, prosperidad, desarrollo económico, calidad de vida y enfoque humano no es cualquier cosa, en especial en los tiempos turbulentos que hoy en día enfrenta el mundo.

En “The Woodlands” se cultiva la relación entre las necesidades urbanas y la sostenibilidad del medio ambiente, que fue la visión principal de su fundador George Mitchell, además de proporcionar servicios y actividades de primer nivel, oportunidades educativas superiores, diversidad de empleos, espacios públicos vibrantes, opciones de movilidad integrada, actividades públicas y eventos de entretenimiento para todos.

En marzo, “The Woodlands” fue nombrada (por parte de niche.com) la mejor ciudad de Estados Unidos para comprar una casa. En el mismo ranking, The Woodlands ocupó el segundo lugar como la mejor ciudad para vivir en los Estados Unidos y la número 2 en ser la mejor ciudad para formar una familia.

Dos eventos recientes que se celebraron este mes fueron “The Woodlands Waterway Arts Festival”, que conmemoró sus 20 años siendo el festival de arte #1 en Texas. Una joya de la gira de bellas artes de Texas.

El otro evento fue el “Chevron Championship”, que es uno de los cinco campeonatos principales del “Ladies Professional Golf Association Tour”. Celebrado en The Club at Carlton Woods en The Woodlands, Texas, el evento presenta a algunas de las atletas más talentosas del mundo que compiten en el primer Major de la temporada del Tour.

“The Woodlands Area”, que incluye las ciudades de Shenandoah y Oak Ridge North, así como la comunidad “The Woodlands”, ha disfrutado de un crecimiento económico sin precedentes en los últimos años. Más de 4 mil empleadores de todos los sectores, ubicados en el área.

Estos negocios van desde establecimientos operados por sus propietarios hasta sedes corporativas globales, empresas como por ejemplo Alight Solutions, Chevron Phillips Chemical Company, CHI St. Luke’s Health The Woodlands Hospital, ExxonMobil, Huntsman Corporation, Houston Methodist The Woodlands, McKesson Specialty Health, Memorial Hermann The Woodlands Medical Center, Occidental Petroleum Corporation y Repsol USA.

“The Woodlands Area Chamber of Commerce” está formada por miles de líderes empresariales y cívicos que se han unido para promover empleos, crecimiento económico y, en fin, una comunidad fuerte.

Es la asociación empresarial más grande de “Greater Houston” representando a más de 1,500 empleadores. El liderazgo por muchos años de JJ Hollie y de su actual presidente Brian Albert de crecer la cámara de comercio ha dejado huella, donde el relacionamiento de tomadores de decisión para mantenerse competitivos está en el centro de todas las actividades y estrategias.

La clave del éxito, por una parte, son los desarrollos como “The Woodlands Town Center”, que ofrece más de 1,500 acres de edificios de oficinas, establecimientos minoristas, instalaciones residenciales y de entretenimiento. Otro desarrollo es “The Research Forest”, separado por vegetación de bosque natural y estanques, lo que proporciona entornos tranquilos para las casas matrices de las empresas.

College Park incluye los campus de Montgomery Lone Star College y Sam Houston State University The Woodlands, teniendo grandes plazas comerciales y el “Trade Center”. “Hughes Landing” y “Research Forest Lakeside” son otros desarrollos de clase mundial de uso mixto.

El más reciente anuncio fue de parte de Howard Hughes y Vitrian, aliándose para acelerar el desarrollo de 50 hectáreas en “Research Forest”, para atraer compañías de “biotech”, para ser la máquina de combatir el cáncer desde “Greater Houston” y para crear así un nuevo distrito de innovación.

Pero, la verdadera clave del éxito es el liderazgo de la gente en “The Woodlands”.

La visión común de un mejor mañana y atender de forma integral la comunidad es una meta, donde los tomadores de decisión trabajan en equipo y se cubren la espalda.

Gil Staley (The Woodlands Area Economic Development Partnership), Natara Branch (Hosuton Exponential), Linda Head (Lone Star College), Linda Nelson (Memorial Hermann The Woodlands Medical Center) y Jim Carman (Howard Hughes) representan un liderazgo de progreso, valores, principios y comunidad.

La estrecha relación de la triple hélice entre academia, sector privado y el gobierno se complementa, por ejemplo, con alianzas estratégicas con el Montgomery County Food Bank, Education for Tomorrow Alliance, The Woodlands Fire & Police Department, y la Woodlands Water Agency.

A nivel municipal, realmente pasan las cosas y una estrecha coordinación es sumamente crucial.

Por supuesto, en el éxito hay retos de mantener la cultura, la seguridad, la innovación, el desarrollo económico, la movilidad y en un ambiente de crecimiento poblacional no olvidarse de la visión principal.

El servicio al prójimo, la protección del medio ambiente, el bienestar de los hogares y las familias son tópicos que muchas ciudades y comunidades en el mundo han perdido en el transcurso del tiempo. Entonces, manos y mente a la obra Amigos.