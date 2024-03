Enrique Espinoza: Cruce Colombia-Laredo

Este articulo lo escribo pensando en que les vaya bien a las empresas manufactureras y al Estado de Nuevo Leon. Que esto resulte en un ganar-ganar para ambas partes.

Es inevitable el continuo crecimiento de la aduana (Laredo) que será por mucho el número uno de Norte America por tal motivo, resultará muy difícil pensar que solo en Nuevo Laredo podrá satisfacer la demanda. No hay opcion, que se tiene que voltear a ver Colombia, es parte de la solución logística.

Recomiendo que te des el tiempo de analizarlo y también te des el tiempo de visitar la aduana de Colombia y verlo tu con tus propios ojos, como me paso a mí que estaba incrédulo y aseguro que te llevarás una enorme sorpresa.

La primera semana de Febrero tuvimos una invitación por parte del Index para visitar el puerto Colombia Nuevo León, les soy sincero, no viajé con muchas expectativas pero grata fue mi sorpresa y me abrió los ojos a muchas cosas que, por estar en el día a día con nuestra operación, no nos detenemos a pensar o simplemente lo hacemos porque así lo hacen todos los demás y me gustaria compartirles información muy importante para poner en perspectiva la opción por cruces en Colombia.

Partamos de la siguiente premisa. De acuerdo con estadísticas de la ANAM en la aduana de Nuevo Laredo: El total de operaciones en el 2023 de importaciones fueron de 2,101,106; El total de operaciones en el 2023 de exportaciones fueron de 2,348,014

Y en la aduana de Colombia: El total de operaciones en el 2023 de importaciones fueron 302,389; El total de operaciones en el 2023 de exportaciones fueron 409,563

¿Enorme diferencia verdad? La primera impresión es decir que Nuevo Laredo es la aduana donde más se mueve, todo cruza por esa frontera, es menos distancia, ahí estan todas las agencias aduanales.

Pero pensándolo en términos logísticos y aduaneros te has preguntado lo siguiente: ¿Donde se validan más rápido los cruces por el volumen de archivos? ¿Donde hay menos fila para los cruces? ¿Donde te brindan una mejor atención? ¿Cuál es la única aduana en todo el país donde se hace el despacho conjunto, en el lado americano por la autoridad aduanera mexicana y americana respectivamente para las importaciones hacia Mexico?

Si tu mercancía va directo al cliente y no tiene necesidad de parar en Laredo ¿cuál ruta te conviene más para no pasar el tráfico de la ciudad de Laredo y por ende tu producto llegue más rápido al cliente; carretera 255 Laredo? ¿Cuándo hay problemas de validación y se cae el sistema de aduanas (que por cierto actualmente es algo muy común) donde crees que se establecerá el sistema más rápido y por lo tanto cruzarán más rápido tus embarques?. Contestando estas preguntas… es correcto: es la aduana de Colombia.

Y créanme no estoy en contra de Nuevo Laredo. Se vienen más cruces con el nearshoring, estoy seguro de que Laredo será la aduana para Estados Unidos más importante y con mayor flujo comercial de ese pais, es por esto por lo que si solo se piensa en una opcion colapsara. Debemos de pensar en ambas opciones Nuevo Laredo y Colombia ambas compartiendo operaciones.

Que fue lo que observé y no me esperaba en la visita a del puerto Colombia de lado mexicano y americano: Atención, apertura para escucharte, interés, tanto de lado mexicano como también (y enormemente me sorprendió) del lado americano; Seguridad, mucha seguridad; Carriles exclusivos (incluso pensé en un carril exclusivo para empresas con membresía Index); Inversión en infraestructura en la aduana de Colombia – Laredo; una aduana remodelada; se están construyendo más carriles; construcción de edificios habitacionales para trabajadores de agencias aduanales y transfer en el lado mexicano; inauguración de la carretera Gloria-Colombia este fin de mes (marzo) o el siguiente y modernización de la Carretera 255 Laredo (esto del lado americano) que proyectan terminar a finales del 2024.}

Lo que más me interesaba ver es si hay infraestructura de lado americano cerca del cruce Colombia-Laredo y grande fue mi sorpresa a 8 minutos del puente Colombia ya hay cross-dock listo en operacion y hay más en construcción, quedé impresionado, transfer del lado americano y mexicano. Y si no necesitas transfer también lo puedes hacer.

En estos momentos de nearshoring que significa estar cerca, entregar en tiempo y forma, además de tiempos de respuesta inmediatos; es crucial para todas las compañías mejorar sus procesos logísticos y eficientar sus despachos aduaneros.

Puerto Colombia es una realidad y te pueden apoyar en esto.

El autor es Miembro del Comité de Comercio Exterior de INDEX N.L.