Thomas Michael Hogg: La grandeza de Texas

Texas es donde vive la libertad. Texas fue una república independiente durante diez años, de 1836 a 1845, antes de aceptar la anexión a los Estados Unidos. La bandera tejana refleja el orgullo y la independencia, que todavía son parte del estilo de vida y hacer negocios. El gobernador de Texas Greg Abbott, celebró durante marzo al “Estado de la Estrella Solitaria”, que ganó la Copa del Gobernador de la revista “Site Selection” por duodécimo año consecutivo y por vigésima victoria en general.

Un hecho sin precedentes. Con récords incomparables frente a cualquier otro estado, esta última victoria reconoce a Texas como el estado número uno en atraer la mayor cantidad de desarrollos de infraestructura y de negocios tanto en términos de proyectos nuevos y ampliaciones, con 1,254 proyectos en total durante 2023, más del doble que ocupa el segundo lugar que es Illinois.

“Texas avanza al ritmo de los negocios”, dijo el Gobernador Abbott. “Al reducir la burocracia y las regulaciones, y al realizar inversiones estratégicas en infraestructura, educación y desarrollo de la fuerza laboral, Texas ofrece a las empresas la libertad de crecer y a los tejanos las herramientas para prosperar. Trabajando juntos, continuaremos construyendo un Texas mejor y más grande en las próximas décadas”.

Gracias a la productividad inigualable de fuerza laboral joven, capacitada diversa y en crecimiento, Texas es la octava economía más grande del mundo. Texas ha experimentado un crecimiento económico más rápido que el país durante cinco trimestres consecutivos. Hoy, “The Lone Star State” lidera la nación en exportaciones en general, pero aún más importante en exportaciones de alta tecnología.

En el estado donde nació el microchip, el futuro de la industria de semiconductores de Estados Unidos ya se está construyendo para un mejor mañana, ya que Texas se ubica como el principal estado en fabricación y exportación de semiconductores.

Al elegir dónde reubicar o expandir sus negocios, los capitanes de las industrias más innovadoras reconocen las ventajas competitivas que sólo se encuentran en Texas: “pro-business” y “small-government approach”.

Los directores ejecutivos líderes de la industria mencionan las políticas económicas favorables al crecimiento (sin impuestos sobre la renta corporativa ni impuestos sobre la renta personal) junto con nuestra fuerza laboral fuerte y en crecimiento, fácil acceso a los mercados globales, infraestructura sólida y regulaciones favorables a las empresas.

Texas ofrece espacio para que las empresas de todos los tamaños crezcan y sus empleados tengan éxito, puedan pagar una casa y disfrutar de una alta calidad de vida en las comunidades de nuestro gran estado. En Texas, el desarrollo económico es un verdadero trabajo en equipo, donde se ha logrado la colaboración de muchas organizaciones de desarrollo económico y universidades, tanto a nivel estatal como local, trabajando juntos para garantizar que Texas continúe liderando en Estados Unidos en proyectos de reubicación y expansión.

Es un verdadero círculo virtuoso donde la poderosa economía de Texas produjo otro récord: el superávit presupuestario estatal más grande jamás visto en Texas. Sabiendo que esos dólares pertenecen a los contribuyentes de Texas, se logró el mayor recorte de impuestos a la propiedad jamás realizado en la historia de Texas: $18 mil millones de USD. Además de ofrecer una inversión histórica y transformadora en la educación superior, otra legislación prioritaria que habilitará la competitividad de los colegios comunitarios de Texas a través de un sistema de financiación basado en el desempeño.

La Ley de Empleo, Energía, Tecnología e Innovación de Texas (JOBS, ENERGY, TECHNOLOGY AND INNOVATION ACT) es un nuevo programa competitivo de incentivos económicos con tres fines: para atraer grandes proyectos de desarrollo económico con uso intensivo de capital, para atraer nuevas inversiones y para crear nuevos empleos bien remunerados en las comunidades de Texas. La Ley “CHIPS de Texas” ha sido creado para aprovechar las inversiones de Texas en la industria de semiconductores, alentar a las empresas relacionadas con semiconductores a expandirse en el estado, desarrollar aún más la experiencia y la capacidad de Instituciones de educación superior de Texas y mantener la posición del estado como líder nacional en fabricación de semiconductores.

Otro programa nuevo incluye la creación de la Comisión Espacial de Texas y el Consorcio de Investigación Aeroespacial y Economía Espacial de Texas. Seguramente, Texas continuará realizando inversiones estratégicas para fortalecer las ventajas competitivas y garantizar que se tengan las herramientas y programas de desarrollo económico para seguir siendo el principal destino para los negocios.

Suena “to good to be true”, pero esa grandeza es una realidad. El secreto del éxito de las y los tejanos radica en los valores y cimientos del estado. Los primeros tejanos vivieron, amaron y murieron enteramente por sus propios esfuerzos sin depender del gobierno para satisfacer sus necesidades.

Al igual que los tejanos modernos del día de hoy, estos “early settlers” creían en las familias, las iglesias y los vecinos, no en la burocracia. Ese sentido de respeto y de confianza sigue siendo la razón principal de un sano balance en la vida empresarial, espiritual y ética.

Mientras que los nuevos proyectos generen riqueza y desarrollo económico, el mayor riesgo de Texas está en atraer gente que no comulga con los mismos principios y solamente quieren capitalizar sobre tierra y recursos humanos.

También es importante no tener demás gente. El crecimiento desordenado y sin planeación es muy peligroso. Me dice un amigo tejano que ellos van a seguir defendiendo cuatro temas: “Faith, Culture, Border, and Language.” Bueno, entonces ya entendimos que la fórmula y el mensaje está claro: “Don’t mess with Texas!”