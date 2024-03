Víctor Romero: Tecnicismos en la tecnología

En varias industrias pecamos de utilizar términos sofisticados para explicar cosas sencillas buscando impresionar cuando al final solo logramos confundir.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

¿Ya están preparados para la semana Santa?, para quienes practicamos la religión católica, aprovechamos la cuaresma para vivir un cambio y acompañar a Cristo en su pasión, lo interesante es verlo desde el punto de vista Kairós y no cronos (calendario que utilizamos), ya habrá oportunidad de platicar de este tema del tiempo.

Recuerdo que cuando inicié en ventas en la industria de la tecnología, específicamente audio y video, llegaba con el cliente lo saludaba, encendía el equipo (de los primeros proyectores de LCD que tenían la longitud de una guitarra) y le leía la ficha técnica completa al cliente, ahora que lo escribo, si algún cliente que atendí por ahí del año de 1996 le agradezco mucho el tiempo que me dedicó a escucharme; lo más curioso es que lo terminaban comprando y creo que por 2 razones: era el área de TI quien evaluaba y definitivamente tenían claro que lo quería usar, en realidad solo querían verlo funcionar.

Esta historia me llevó a especializarme en los detalles técnicos de todos los equipos que he vendido, pero más aún, a darme cuenta que sucedía lo mismo en los grandes almacenes, al preguntar por una TV, el asesor me hablaba de nits, Hertz, brillo, contraste, backlight, difusores de luz, etc. También recuerdo alguna junta con mercadotecnia, que también salí con un costal de dudas de los tecnicismos que utilizaron.

Ahora que he tenido la oportunidad de estudiar y que, por cierto, me tienen entusiasmado el tema de finanzas, bolsa y fondos de inversión, me doy cuenta que también hay muchos términos técnicos, sin embargo, ahora es diferente, lo que aprendí en la industria de la tecnología es a preguntar más de lo que hablo y cuando hay una duda técnica, procuro explicarla de forma coloquial y pedirle al cliente que si hay algún término que no entienda, por favor me detenga porque me gana la emoción.

Estoy seguro de que todas las industrias tienen su lado técnico, que cuando hablamos entre pares, nos entendemos perfectamente; también aprendí que lo más importante es la empatía, ponerme en el lugar de quien me está escuchando y de esta forma, aclarar las dudas brindando información valiosa apara su pregunta y que sea fácil de comprender.

Hoy acompañé la escritura con un café árabe de pocillo, increíble como cambia el sabor cuando el agua llega al punto de ebullición y el grano esta recién molido; un blend de granos de la región de Coatepec, Veracruz.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos, que esta semana Santa sean días de recogimiento y de grandes bendiciones.