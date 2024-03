Sara Lozano: PAN &Coalición en suspenso

Como serie de aventuras en las que la protagonista está en peligro de muerte y estiran ese instante hasta que reviente la liga –la audiencia–. Así está la coalición PAN-PRI-PRD.

Hoy 20 de marzo vence el plazo para el registro de las candidaturas estatales que estarán en la boleta el próximo 2 de junio.

Hoy también la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación –Sala Monterrey– determinará si el PAN participa por su cuenta o en la pretendida coalición.

Si se da la coalición, se concentrarán los recursos y estrategias de tres partidos en una candidatura para algunos municipios y/o distritos (lo que estaba acordado entre los tres partidos). Así se replicaría lo que ya sucede a nivel federal: dos candidaturas en sendas coaliciones y algunas de partido.

Si no se da la coalición, el PAN propondría otra candidatura de partido – sin coalición – e inevitablemente presentará a alguien para que compita con su ex- coalición.

Ir por su cuenta implica que el partido busque un buen tambache de votos porque este número será base para calcular las prerrogativas –el dinero público que reciben– de los próximo años.

Competir sin coalición divide y distribuye los votos que en coalición hubiera sumado entre los tres partidos.

Y sin convenio de coalición será difícil mantener los cuadros de candidaturas previstos.

La diferencia con la no-participación del PT en la coalición MORENA-PVEM es que el PT lo venía anunciando desde diciembre y el 1° de marzo de este año nada más lo confirmó. Las estrategias de campaña tuvieron al menos 19 días para ajustarse a la nueva realidad.

En tanto no quiero ni imaginarme los debates entre las magistradas y magistrado de Sala Monterrey, porque no hay rumores que anuncien las posiciones. Y ya me imagino a la plana mayor de gestoría panista solicitando audiencias formales e informales.

Ni qué decir, a comprar palomitas y sintonizar la sesión de mañana a mediodía.

Tres formas de #SeryHacerCiudadanía

1. #DileSí al INE, se siguen buscando personas para ser funcionarias en las mesas de casilla. Es tu oportunidad de hacer algo por México justo en condiciones de polarización y descrédito, puedes hacer las cosas bien y dar testimonio de cultura cívica.

2. Otra forma de participar es registrarte para trabajar en la Capacitación y Asistencia Electoral Local #CAEL y la supervisión como #SEL. Estarías ayudando, guiando y acompañando a los y las funcionarias de mesas de casillas a hacer su función, a resolver contingencias y a entregar los paquetes con las votaciones a sus bodegas. Es un trabajo para tu municipio y en tu municipio https://www.ieepcnl.mx/info/procesos/2024/09CaelSel/

3. Otra más, inscríbete en la Observación Electoral para ser testigo activo de lo que sucede en las casillas, las comisiones municipales, las juntas distritales y locales del INE. Puedes hacerlo en el portal INE https://observadores.ine.mx/ o en el del Instituto Electoral del estado (IEEPCNL) https://www.ieepcnl.mx/info/procesos/2024/03Obs/

Así que opciones para participar, hay #SeryHacerCiudadanía